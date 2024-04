Fallout 4-Grafik aufs Maximum gebracht: So sieht das Endzeit-RPG mit 300 (!) aktivierten Mods aus

Fallout 4 erschien vor fast einem Jahrzehnt – dementsprechend viele Mods gibt es für das Endzeit-RPG.

Bethesdas Fallout 4 hat fast schon ein Jahrzehnt auf dem Buckel und ist aus heutiger Sicht technisch nicht mehr sonderlich beeindruckend. Wie bei anderen Bethesda-Spielen auch hat sich über die Jahre aber eine florierende Mod-Community entwickelt, die in Eigenregie zahlreiche Optimierungen für das Spiel gebastelt hat.

Demensprechend voll ist die Mod-Liste, die unter anderem für deutliche grafische Verbesserungen sorgen können. Wie es aussehen kann, wenn man Fallout 4 mit einer Vielzahl dieser Mods spielt, zeigt ein bereits im Januar veröffentliches Video des YouTube-Kanals Digital Dreams.

Schicke Beleuchtung, enttäuschender Regen

Hier sind laut Videobeschreibung über 300 (!) Mods aktiv, um das Maximum aus der Fallout 4-Grafik herauszuholen. Und das sieht dann so aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Besonders beeindruckend sind unserer Meinung nach vor allem die Raytracingeffekte sowie die generelle Beleuchtung, die im Release-Fallout 4 ziemlich flach war. Der Regen kann dagegen weniger begeistern – dieser Ingame-Effekt ließ sich mithilfe von Mods offenbar nicht optimieren.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Look übrigens auch in eurer PC-Version von Fallout 4 "nachbauen" – einen entsprechend leistungsfähigen Rechner natürlich vorausgesetzt. Digital Dreams hat einen Link zur Sammlung aller Mods geteilt, die in dem Video aktiv sind.

Mit den entsprechenden Mods ist Fallout 4 also schon seit längerer Zeit hübscher als im Normalzustand, aber auch von offizieller Seite wird es bald ein Update geben.

Bethesda hat angekündigt, Ende April ein "Update für die Next-Gen-Konsolen" – also PS5 und Xbox Series X/S – für Fallout 4 zu veröffentlichen, das unter anderem Verbesserungen für Framerate und Auflösung mitbringen soll. Alles Details dazu lest ihr hier:

Fallout 4 erschien im November 2015 für die PS4, Xbox One und den den PC. Es ist der bislang letzte große Singleplayer-Titel im beliebten Fallout-Universum, das durch die aktuell laufende Amazon Prime-Serie gerade einen zusätzlichen Popularitätsschub erfährt.

Nutzt ihr Mods bei Fallout 4? Wie ist die Grafik des Endzeit-RPGs eurer Meinung nach gealtert?