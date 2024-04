Fallout 4: Gratis-Update für PS5 und Xbox Series X/S kommt Ende April - bringt bessere Framerate und höhere Auflösung

Fallout 4 bekommt bald ein neues Update.

Bethesda hat ein neues Gratis-Update für das Rollenspiel Fallout 4 angekündigt. Noch in diesem Monat soll ein Patch für PS5 und Xbox Series X/S sowie den PC ausgerollt werden, der technische Verbesserungen und Fixes mitbringt.

Fallout 4 'Next Gen-Patch'

Termin: 25. April 2024

25. April 2024 Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Größe: Noch unbekannt

Das steckt im kommenden Fallout 4-Patch

Wie der offiziellen Ankündigung zu entnehmen ist, macht das Update Fallout 4 endlich fit für die aktuelle Konsolengeneration. Der Titel sollte danach also standesgemäß auf PS5 und Xbox Series X/S laufen. Demnach bietet das Update:

Performance- und Qualitäts-Modus-Einstellungen

Framerate bis zu 60 fps

höhere Auflösung

Stabilitätsverbesserung und Fixes

Zu den letzten beiden Punkten gibt es allerdings keine Details, welche Auflösungen nach dem Patch konkret möglich sind und was genau im Spiel gefixt wird, dürfte dann erst den finalen Patch Notes zu entnehmen sein.

PC-Verbesserungen: Auf auf dem PC soll das Update einige Verbesserungen bringen, etwa die Unterstützung für Ultra-Widescreen-Bildschirme und das Steam Deck sowie ebenfalls Bug Fixes und Quest Updates.

23:00 Fallout 4 - Test: Fallout oder Ausfall? - Test: Fallout oder Ausfall?

Angekündigt war das 'Next-Gen-Update' – das aufgrund des Alters von PS5 und Xbox Series X/S gar nicht mehr so Next-Gen ist – bereits im Jahr 2022 im Rahmen des 25-jährigen Serienjubiläums. Der geplante Release im letzten Jahr wurde dann auf 2024 verschoben.

Jetzt kommt das Update zu einem ziemlich perfekten Zeitpunkt. Denn aktuell läuft auf Amazon Prime die Fallout-Live-Action-Serie, die laut ersten Kritiken sehr gut gelungen ist. Gut möglich also, dass alle, die mit der Serie zum Fallout-Universum finden, auch an den aktuellen Spielen interessiert sind.

"Aktuell" wäre im Falle von Fallout 4 vermutlich etwas hoch gegriffen, schließlich jährt sich der Erstrelease des Rollenspiels, in dem wir das postapokalyptische Ödland in Amerika auf der Suche nach unserem Sohn durchstreifen, in diesem Jahr bereits zum neunten Mal.

Uneingeschränkt empfehlenswert ist der Titel aber auch heute noch, in unserem Test vergab Kollege Micha eine 89er-Wertung.