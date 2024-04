Fallout 4, Far Harbor & Nuka-World: Interaktive Karte zeigt alle Wackelpuppen, Magazine und legendäre Waffen

Freundet euch möglichst früh mit Piper an, denn mit der Begleiterin erhaltet ihr doppelt so viele Erfahrung beim Erkunden der Karte.

Die Welt von Fallout 4 ist gewaltig. Schon im Grundspiel könnt ihr dutzende Stunden versenken, ohne alles gesehen zu haben. Das Commonwealth versteckt hinter jeder Ecke legendäre Waffen, Skill Magazine oder Wackelpuppen, die eure S.P.E.C.I.A.L-Stats erhöhen. Spätestens wenn Far Harbor und Nuka-World hinzukommen, werdet ihr um eine Karte nicht mehr herumkommen.

Diese Punkte zeigt euch die Karte an

Die praktische Karte stammt von fallout4map.com. Hier könnt ihr euch alle wichtigen Punkte ansehen, die in der Spielwelt irgendeine Relevanz haben. Darunter zum Beispiel:

Alle 20 Wackelkopf-Puppen

Alle 126 Perk-Magazine

Fundorte legendärer Waffen

80 garantierte Fusionskerne

Power Armor

Auf der kompletten Karte könnt ihr mit dem Menü auch die einzelnen Filter auswählen. Somit findet ihr recht schnell, wonach ihr gerade sucht. Außerdem bekomm ihr auch Zugriff zu den Karten der DLC Far Harbor und Nuka-World.

Die wichtigsten Sammelobjekte auf einen Blick

Selbst wenn ihr nur entspannt durch das Commonwealth ziehen wollt, solltet ihr zumindest die Wackelpuppen und Magazine im Auge haben. Denn beide Sammelobjekte sind zwar vollkommen optional, geben euch aber einen gewaltigen Spielvorteil.

Die Karte zeigt euch auch die Position legendärer Waffen an. Bei machen müsst ihr aber aufpassen, da sie von fahrenden Händler*innen verkauft werden und ihre Position sich daher ändert, wie bei der Auf-Gut-Glück-Knarre.

Die Wackelpuppen, in Form des bekannten Vault Boys, geben euch viele Vorteile. Die wichtigsten sechs geben euch jeweils einen zusätzlichen S.P.E.C.I.A.L.-Punkt in der jeweiligen Kategorie, so dass ihr Zugriff auf mehr Fähigkeiten bekommt. Außerdem könnt ihr mit ihnen sogar eure Special Werte über 10 steigern, was ansonsten nur mit dem S.P.E.C.I.A.L.- Buch aus Sanctuary möglich ist. Die anderen Puppen sind aber auch nicht zu verachten. So werden eure Explosionen stärker, ihr schleicht besser oder bestimmte Waffentypen machen mehr Schaden.

Was die Puppen genau machen und wo ihr sie findet, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst:

Mit den Magazinen ist es ähnlich, auch wenn ihre Stärke unter den Wackelpuppen liegt. So macht euch jede Ausgabe des Grognak-Comics stärker im Nahkampf, indem sie euren kritischen Schaden um 5% erhöht. Findet ihr aber alle Comics, dann bekommt ihr zusätzlich 50%, was doppelt so mächtig ist, wie die passende Wackelpuppe, bei zehn Heften aber um einiges mehr Laufarbeit erfordert.

Werdet nicht zu früh zu gierig

Ihr werdet vielleicht versucht sein, nun so schnell wie möglich los zu sprinten, um euch mit Waffen und Wackelpuppen eindecken. Aber achtet immer noch darauf, dass ihr auch den passenden Level habt.

Bis ihr Stufe 15 erreicht habt, seid ihr im Norden Bostons besser aufgehoben. Geht ihr zu früh nach Süden, dann bekommt ihr es in den südlichsten Gebieten, zum Beispiel dort, wo die Beweglichkeits- und Glücks-Wackelpuppe warten, mit Stufe 25-Gegnern zu tun, die euch schnell in Stücke reißen.