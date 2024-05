Großes Fallout 4-Update erscheint heute mit vielen Grafikverbesserungen: Alle Infos zum neuen Patch

Ein neuer Patch für Fallout 4 ist unterwegs und hoffentlich können wir darüber so grinsen wie der Vault Boy.

Fast zwei Jahre mussten wir auf das Next Gen-Update für Fallout 4 warten, jetzt ist es endlich da. Allerdings fällt die Resonanz eher zwiegespalten aus – PC-Spieler*innen beklagen den zerstörten Mod-Support und zu wenige Neuerungen, auf der Xbox kritisieren die Fans eine hohe Anzahl an Bugs sowie Fehler bei den Grafikmodi.

Wenig überraschend wurde daher ein weiteres Update für Fallout 4 angekündigt und das soll schon heute erscheinen. Wir verraten euch, was in der Aktualisierung enthalten ist, und halten euch auf dem Laufenden, wann sie erscheint.

Noch am Freitagnachmittag hat Bethesda via X (ehemals: Twitter) angekündigt, dass am heutigen Montag eine Aktualisierung zu Fallout 4 erscheint:

Heute soll es also soweit sein und der Patch erscheinen. Enthalten sind laut Bethesda "neue Grafik- und Performance-Optionen" sowie weitere Bugfixes und Verbesserungen.

Die neuen Grafikeinstellungen dürften vor allem für die Xbox-Version gelten: Im Gegensatz zu ihrem PS5-Pendant, das sich in unserer Analyse erwartbar gut geschlagen hat, ist auf der Xbox nämlich nicht ganz klar, ob die Bildmodi wirklich so funktionieren, wie sie sollten.

So scheint etwa der Schalter für die beiden Bildmodi kaputt zu sein. Während auf der PS5 im Qualitätsmodus das Ultra-Preset der PC-Version mit den maximalen Grafikdetails bei 30 fps (beziehungsweise 40 fps bei 120 Hertz-Displays) zugeschaltet wird, ist auf der Xbox Series X und auch der Series S in jedem Bildmodus das mittlere bis hohe Preset bei 60 fps aktiv.

Fallout-Spieler*innen auf der Xbox entgehen daher unter anderem:

eine dichtere Vegetation

eine höhere Weitsicht und damit weniger Pop-In

einige höher aufgelöste Texturen

ein paar schickere Reflexionen

Bethesda hat als Reaktion auf die Fehlerberichte damit argumentiert, dass der Leistungsmodus auf den Xbox-Konsolen im Gegensatz zum Qualitätsmodus deutlicher die Auflösung reduziert, sollte die Rechenlast auf einer grafisch aufwendigen Szene zu hoch ausfallen.

Die Technik-Experten von Digital Foundry haben allerdings kurz darauf belegt, dass die Xbox-Fassung auch im Leistungsmodus hin und wieder stark ruckeln kann (im Video ab Minute 9:20), eben genau in dem Maße wie der Qualitätsmodus:

Es scheint sich also tatsächlich eher um einen Fehler zu handeln, der mit dem neuesten Patch behoben wird.

Darüber hinaus leidet die Xbox-Version unter heftigen Rucklern beim Laden neuer Areale, die es in der Form auf der PS5 nicht gibt. Auch dieser Aspekt könnte verbessert werden.

Ein zusätzlicher Grafik-Modus könnte es in die Optionen auf beiden Konsolen schaffen

Tatsächlich gibt es eine versteckte Möglichkeit, die Ultra-Details auf der Xbox Series X zu aktivieren. Dazu müsst ihr jedoch in den Systemeinstellungen eurer Konsole die Bildschirmauflösung auf 1440p stellen.

Das funktioniert auch auf der PS5, allerdings ist die Vorgehensweise nicht sonderlich benutzerfreundlich, denn wer will schon bei jeder Fallout 4-Session in die Systemeinstellungen wechseln?

Wir hoffen daher, dass der 1440p-Modus einen eigenen Schalter im Spiel bekommt, da er auch für Spieler*innen auf 4K-Fernsehern spannend ist. Schließlich wird damit das Maximum aus Fallout 4 herausgeholt und eine niedrigere Auflösung ist je nach Sitzabstand kein allzu großer Einschnitt.

Weitere Fehler, die beseitigt werden könnten

Mit dem kommenden Update dürften alle Systeme endlich die neuen Makeshift-Gegenstände und -Waffen darstellen können. Zuvor wurden lediglich Ausrufezeichen als Platzhalter angezeigt:

Außerdem dürften Lokalisierungsfehler beseitigt werden – einige Menüeinträge erscheinen derzeit grundsätzlich auf Englisch – und auch falschen Texturdarstellungen dürfte es an den Kragen gehen.

PC-Spieler*innen haben zudem die Ultra-Wide-Implementierung kritisiert, da damit die Benutzeroberfläche unschön gestreckt wird und es zu Darstellungsfehlern kommt.

Inwiefern derzeit nicht kompatible Creation Club-Inhalte vom Patch profitieren und ob noch weitere visuelle Bugs gefixt werden, muss sich ebenfalls erst noch zeigen.

Bethesda hat jedenfalls noch alle Hände voll zu tun, weshalb wir gespannt sind, inwieweit das neueste Update die ganzen Bugs und Fehler angeht. Wir werden diesen Artikel jedenfalls so schnell wie möglich aktualisieren, sobald wir neue Erkenntnisse zum Release-Zeitpunkt und Inhalt erfahren.

Welche Bugs nerven euch bisher am meisten am Fallout 4-Next Gen-Update?