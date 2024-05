In Fallout 4 gibt es ein gruseliges Saw-Parkhaus voller fieser Fallen und ihr solltet es euch dringend anschauen

In Fallout 4 existiert ein gruseliges Parkhaus voller lebensgefährlicher Fallen.

Die Fallout 4-Macher haben sich beim Entwickeln des Milton-Parkhauses ziemlich eindeutig von den Saw-Filmen inspirieren lassen. Ihr könnt das mit Todesfallen gespickte Labyrinth nur durch einen Eingang betreten und drinnen warten unzählig viele, wirklich gemeine Überraschungen auf euch. Das Gebäude ist zwar nicht auf der Karte markiert, aber ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Frischgebackene Fallout-Fans, die dank der Serie jetzt Fallout 4 spielen, sollten dieses Parkhaus besuchen

Darum geht's: Fallout erlebt dank der extrem erfolgreichen Amazon Prime-Serie gerade eine Art zweiten Frühling. Wer die Spiele noch nicht kennt, probiert sie aus und wer sie bereits gespielt hat, tut das oft noch einmal. Insbesondere Fallout 76 und Fallout 4 profitieren davon natürlich am meisten, weil sie die neuesten Spiele sind, beziehungsweise gerade ein umfangreiches Update bekommen haben.

2:40 Fallout: Der Cast erklärt, wie die Welt der Videospiele den Sprung in die Amazon-Serie schafft

Seht euch diese Grusel-Garage an: Im Commonwealth des Jahres 2287 könnt ihr in der Nähe vom Milton-Krankenhaus und gegenüber vom Fallon's Department Store ein ganz schön großes Parkhaus entdecken. Das wird auf der Map zwar nicht mit einem eigenen Symbol markiert, ihr solltet es aber trotzdem lieber nicht links liegen lassen.

Das erwartet euch darin: Ihr könnt die Garage durch einen einladenden Eingang betreten und werdet direkt von unfassbar vielen, extrem hinterhältig platzierten Fallen begrüßt. Das können Stolperdrähte sein, Selbstschussanlagen oder einfach nur ausgelaufenes Benzin, das in Brand gesetzt wird, wenn ihr drauf steht.

Ebenfalls so gar nicht nett: Manchmal könnt ihr nur eine Zellentür mit Loot dahinter öffnen und die anderen gehen währenddessen in Flammen auf.

Es gibt auch guten Loot: In dem Parkhaus könnt ihr alles mögliche finden. Unter anderem zum Beispiel eine Ausgabe des Hot Rodder-Magazins, eine Mini-Nuke und vier Fusionskerne. Zusätzlich warten noch haufenweise Komponenten und allerlei anderer Kleinkram wie Erste Hilfe-Sets, Kronkorken, RadAway und Jet.

Was steckt dahinter? So richtig klar wird das leider nicht. Offensichtlich treibt hier irgendwer sein Unwesen und hat diebische Freude daran, andere in ihr Unheil zu stürzen. Das Ganze dürfte nicht von ungefähr an die sadistischen Saw-Spielchen aus den Filmen erinnern. Fallout 4 selbst erklärt die Szenerie nicht, aber Fans vermuten dahinter zum Beispiel einen Serienkiller oder eventuell sogar den mysteriösen Fremden.

Kennt ihr das Parkhaus in Fallout 4 schon? Welche Lokalität ist eure liebste in dem Spiel und wieso?