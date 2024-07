Fallout 4-Spieler baut ganzen Ödland-Palast und er sieht einfach prächtig aus - ‘Gibt keine Ausrede mehr, im Ödland zu leben‘

Der Palast hat sogar einen eigenen Burggraben! "SirBalz" zeigt uns, was alles im Ödland möglich sein könnte. (Bild: YouTube / SirBalz)

Die Fallout-Reihe ist für ihre postapokalyptischen und abgedrehten Bilder im Ödland bekannt. Wüste hier, heruntergekommene Häuser da – deswegen kommen wir kaum aus dem Staunen heraus, als ein Spieler einfach mal einen edlen Palast baut.

Der Palast in Fallout 4

Auf Reddit teilt “SirBalz“ einen Screenshot aus Fallout 4. Völlig untypisch für die Spiele können wir darauf einen intakten und wunderschönen Palast sehen – schaut euch das schöne Gebäude am besten selbst an:

Bei dem Bauwerk vergessen wir glatt, dass wir uns eigentlich in einer nuklearen Postapokalypse befinden. Das ist ein Anblick, den wir eher in den Elder-Scrolls-Spielen von Bethesda erwarten und doch heißen wir ihn willkommen. Wie auch die Community, die ihre Begeisterung teilt und erfahren möchte, was es mit dem Palast auf sich hat.

Die Hintergrundinformationen liefert “SirBalz“ vereinzelt in den Kommentaren. Darin erfahren wir zum Beispiel, dass er den Palast mit dem Siedlungssystem aus Fallout 4 gebaut hat. Die meisten Bauteile entstammen aus einer Mod namens “Snappy HouseKit“. Der Palast ist in der Zwischenzeit auch schon bewohnt – und zwar von Raidern.

Wenn ihr eine Führung durch den ganzen Palast wollt, dann könnt ihr euch dafür das YouTube-Video von “SirBalz“ anschauen. Darin führt er euch durch das Innenleben seiner Kreation und zeigt im Anschluss eine Vorführung der Palast-Bewohner*innen.

Ein frisches Fallout-Gebiet könnt ihr seit dem 12. Juni 2024 übrigens auch mit der Skyline-Valley-Erweiterung von Fallout 76 erleben:

2:02 Fallout 76: Skyline Valley - Die Erweiterung erscheint in wenigen Tagen und bringt ein neues Gebiet

Auch abseits von den Fragen zum Palast sind die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag von “SirBalz“ köstlich. “Mr_Joyman“ bringt es mit der Aussage auf den Punkt, dass es mittlerweile keine Ausreden mehr gibt, noch im Ödland zu wohnen. Dazu bringt “ZanaTheCartographer“ eine ulkige, aber dennoch interessante Thematik auf:

„Mein Problem mit Fallout ist es, dass niemand sein verdammtes Zuhause putzt. Es ist so, als hätte die Atombombe alle Besen und Staubsauger oder so zerstört.“ - “ZanaTheCartographer“ auf Reddit

Man könnte meinen, dass 200 Jahre nach dem Großen Krieg immerhin jemand auf die Idee gekommen wäre, die eine oder andere Siedlung aufzuräumen – doch das würde wohl nicht zum sonst kargen und heruntergekommenen Bild des Ödlands passen, das wir kennen.

Spaß beiseite, die Kreation von “SirBalz“ ist wirklich toll. Wir können euch einen Blick in seinen Palast empfehlen und fragen uns jetzt schon, ob die Bewohner*innen des Ödlands (*hust* oder Bethesda *hust*) mal solche edlen Bauten errichten werden.

Ist euch ein Gebäude oder eine Siedlung aus den Hauptspielen besonders im Gedächtnis geblieben?