Schon gewusst? In Fallout 4 kann ein weiterer Hund neben Dogmeat für euch kämpfen - so einfach bekommt ihr den mutierten Vierbeiner

Das ist die besagte Hündin, der ihr den Namen “Arschgesicht“ verleihen könnt. Sie stellt sich als nützliche Hilfe in Kämpfen heraus, doch sonst könnt ihr nicht so viel mit ihr anstellen.

Fallout 4 hat schon eine Vielzahl an Companions, doch über mehr Hilfe im Ödland beschweren wir uns nie – erst recht nicht, wenn die Hilfe auf vier Pfoten angelaufen kommt. Deswegen erklären wir euch, wie ihr eine bestimmte streunende Hündin finden könnt.

So lasst ihr die Hündin für euch kämpfen

Nachdem euer Charakter Level 20 erreicht hat, könnt ihr irgendwann im Ödland ein lautstarkes Hundewinseln hören. Wenn ihr dem nachgeht, findet ihr eine verletze, mutiert aussehende Hündin, die in einem heruntergekommenen Haus rumhumpelt.

Wenn ihr das V.A.T.S. einsetzt, dann könnt ihr erkennen, dass ihre Beine verletzt wurden. Ihr könnt euch dafür entscheiden, ihr mit einem Stimpak zu helfen und somit temporär eine neue Begleiterin auf eurer Seite gewinnen.

Bevor es ans Eingemachte geht, könnt ihr der Hündin einen Namen verpassen. Zur Auswahl stehen unter anderem “Sparky“ und “Arschgesicht“. In der Regel läuft euch die Hündin eine Weile nach, ehe sie in die Unbekannten des Ödlands verschwindet.

Ab diesem Zeitpunkt wird sie ab und zu zufällig auftauchen, um euch im Kampf gegen eure Feind*innen zu unterstützen.

Wo finde ich die verletzte Hündin?

Sie kann an über zehn Orten erscheinen – haltet in deren Nähe einfach unbedingt die Ohren offen. Die bestätigten Orte befinden sich unter anderem nordöstlich von Sanctuary Hills, in der Nähe vom Angelsteg oder südlich von Sanctuary Hills, zwischen der Red-Rocket-Raststätte und der Rangerhütte. Im Wiki findet ihr mehr bestätigte Orte.

Wenn ihr die Hündin während der Hauptquest “Wiedersehen macht Freude“ findet, dann wird Dogmeat ihr feindlich gesinnt sein und sie angreifen. Auch wenn er sie umhaut, wird er sie nicht töten können.

Abgesehen von der praktischen Hilfe gegen Feind*innen, könnt ihr wenig mit der Hündin anstellen. Anders als andere Hunde, ignoriert sie Hundehäuschen und reagiert auch nicht, wenn ihr ihr ein Hundehalsband anlegt.

Seid ihr der Hündin schon einmal im Ödland von Fallout 4 begegnet und habt ihr der Hündin geholfen?