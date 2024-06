Fallout 76 erfüllt endlich jahrelangen Fanwunsch - Ihr könnt als Ghul spielen und so funktioniert es

So sieht es aus, wenn wir als Ghul durch die Welt von Fallout 76 streifen.

Fallout-Fans erleben gerade die wohl beste Zeit ihres Lebens. Nach der fantastischen Amazon-Verfilmung kommt richtig Schwung in die Bude. Nachdem Fallout 4 nach all der Zeit sein PS5- und Xbox Series S/X- beziehungsweise "Next Gen"-Update bekommen hat, ist jetzt Falllout 76 an der Reihe. Zunächst erscheint mit Skyline Valley eine umfangreiche Erweiterung und danach könnt ihr euch sogar in einen Ghul verwandeln und in dieser Form das Ödland unsicher machen.

Fallout 76-Fans können sich ab nächstem Jahr endlich auch in einen Ghul verwandeln

Darum geht's: Fallout 76 wurde beim Xbox-Showcase Sonntagabend mit mehreren coolen Neuigkeiten bedacht. Einerseits erscheint schon morgen das große Skyline Valley-Update und erweitert die spielbare Map um ein neues Gebiet. Andererseits wurde aber auch enthüllt, dass Fans bald endlich ein Feature bekommen, dass sie sich schon ewig wünschen.

So sieht der Skyline Valley-Trailer aus:

2:02 Fallout 76: Skyline Valley - Die Erweiterung erscheint in wenigen Tagen und bringt ein neues Gebiet

Bald können wir uns in einen Ghul verwandeln: Falls ihr zufälligerweise auch die Amazon-Serie gesehen habt, dürfte euch Walton Goggins als Ghul in Erinnerung geblieben sein. Der große Erfolg der Serie und die Beliebtheit der Figur hat Bethesda laut eigener Aussage darin bestärkt, den Fans endlich die Möglichkeit zu geben, sich in einen Ghul zu verwandeln und in dieser Form zu spielen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises.

So funktioniert's: Sobald wir mit unserem Fallout 76-Charakter Level 50 erreicht haben, können wir uns auf eine Quest begeben, in deren Verlauf wir uns in einen Ghul transformieren. Dann sehen wir aber nicht nur anders aus, sondern bekommen auch Zugriff auf spezifische Perks und Fähigkeiten. Beispielsweise sollen wir in der Lage sein, uns die radioaktive Strahlung zu Nutze zu machen.

Das heißt, dass wir nicht mehr auf unsere altbewährten Charakter-Builds zurückgreifen können, sondern uns etwas Neues ausdenken müssen. Das Ganze klingt, als würden sich ungeahnte und ziemlich coole, neue Möglichkeiten eröffnen. Außerdem reagieren bestimmte Fraktionen und NPCs natürlich anders auf uns, wenn wir in dieser Form auf sie treffen.

Aber keine Sorge: Ihr könnt euch auch wieder zurück in einen Menschen verwandeln, wenn ihr das wollt, erklärt Bethesda gegenüber PCGamesN. Wie genau die Transformation vor sich geht, was uns in der zugehörigen Quest erwartet und wie die Verwandlung zurück storytechnisch erklärt wird, verrät das Entwicklerstudio aber leider noch nicht.

Wann ist es denn endlich soweit? Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden. Aktuell heißt es seitens Bethesda, dass die Möglichkeit, sich in Fallout 76 in einen Ghul zu verwandeln, irgendwann im Jahr 2025 implementiert wird. Aber bis dahin könnt ihr euch zum Glück die Wartezeit mit der Skyline Valley-Erweiterung verkürzen, die schon morgen, am 12. Juni 2024 erscheint.

Was haltet ihr von der Aussicht, demnächst auch endlich als Ghul in einem Fallout-Spiel herumlaufen zu können? Was wünscht ihr euch sonst noch von Fallout 76?