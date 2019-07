Fallout 76 – Der erste Koop-Raid "Vault 94" hat einen Release-Termin

Fallout 76 bekommt schon am 20. August 2019 den ersten Raid. Außerdem wird der Battle Royale-Modus Nuclear Winter mit einer neuen Map erweitert. Das hat Bethesda während eines Panels auf der Quake Con 2019 bekannt gegeben.

Vault raids, Meat Week Event, display cases, Nuclear Winter map, script sales and more! Take a look at our #Fallout76 summer roadmap. pic.twitter.com/E8TAXV7euK