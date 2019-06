Fallout 76 hat keine NPCs. Es gibt niemanden, mit dem wir reden können. Niemanden, der uns Quests gibt. Alle sind tot. Diesen Umstand kritisierten sowohl viele Fans des Online-Rollenspiels, als auch ich in meinem Test. Doch Bethesda hat offenbar auf das Feedback gehört. Appalachia wird bald von menschlichen nicht spielbaren Figuren bevölkert werden. Und nicht nur das: Mit den NPCs kehrt das Dialog-System zurück.

Fallout 76-DLC Wastelanders bringt endlich NPCs ins Spiel

Wann erscheinen die NPCs? Die große Neuerung soll mit dem Gratis-Content-Update "Wastelanders" wahr gemacht werden, das für Herbst 2019 geplant ist.

Komplettes Dialogsystem kommt: Mit der neuen Bevökerung Appalachias wird ein komplettes Dialog-System eingeführt. Wir können also mit den Figuren reden und Antworten wählen, ganz genau so wie wir es aus alten Fallout-Ablegern kennen. Und unsere Entscheidungen sollen Konsequenzen nach sich ziehen.

Was ist das bisherige Problem an fehlenden NPCs?

Noch verzichtet Fallout 76 auf menschliche NPCs und damit verbundene Dialoge oder Entscheidungen. Genau das schadet aber letztendlich der Story, schrieb ich schon zum Release in meinem Test.

Denn Statt durch NPCs erzählt Fallout 76 seine Geschichten komplett über Tonbänder, Roboter, Terminals und Briefe. Die denkbar schlechteste Storytelling-Methode in einem Spiel mit Multiplayer-Fokus, in dem wir uns in der Regel via Voice-Chat mit unseren Mitspielern unterhalten und uns deshalb nur schwer auf Questanweisungen oder Hintergrundinformationen konzentrieren können.

Schnappen wir doch mal etwas auf, dann müssen wir feststellen, dass die meisten Geschichten aus Appalachia furchtbar belanglos sind.

Mit dem neuen Update wird sich aber alles ändern. Wir sind sehr gespannt.

Mit Nuclear Winter kündigte Bethesda im Rahmen der E3 2019 zudem einen Battle Royale-Modus für Fallout 76 an.

Was haltet ihr von der Änderung?