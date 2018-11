Fallout 76 ist erst seit dem 14. November 2018 für PS4, Xbox One und PC erhältlich, wird aber bereits jetzt nicht mehr zum Vollpreis von 60 Euro angeboten.

Im Zuge der schnäppchenreichen letzten Tage rund um den Black Friday und Cyber Monday ist das Online-Rollenspiel bei mehreren Händlern aktuell für 40 bis 30 Euro zu haben.

Ein Reddit-User, der den vollen Preis auf den Ladentisch legte, hat nach dem drastischen Preisverfall bei Bethesda beschwert - mit Erfolg.

Vollpreis-Käufer bekommt (ein wenig) zurück

IzaakGoldbaum erwarb Fallout 76 nach eigenen Angaben noch vor den Sales-Angeboten zum Vollpreis für 60 US-Dollar.

Daraufhin hat der Spieler ein Ticket beim Kundensupport von Bethesda angelegt und sich offenbar darüber echauffiert, dass das Spiel so kurz nach dem Release und so unerwartet im Preis gefallen ist.

Wie uns ein Screenshot vor Augen führt, wurde seine Beschwerde offenbar erhört. Der Kundensupport von Bethesda entschuldigt sich in einer Mail dafür, dass der User die Sales-Angebote zum Spiel nicht wahrnehmen konnte.

Es gibt sogar eine Entschädigung - und zwar in Form von 500 Atomen. So heißt die spezielle Währung des Spiels, die wir im Atomic-Shop gegen kosmetische Items wie Skins und Emotes eintauschen können. Atome kaufen wir entweder via Echtgeld oder verdienen sie im Spiel, wenn wir Herausforderung abschließen.

500 Atome entsprechen umgerechnet 5 Euro, die der User jetzt im Shop ausgeben kann.

Fans unter dem Post fordern diese Entschädigung jetzt für alle Spieler, die Fallout 76 vor dem Preis-Drop erworben haben. Ob Bethesda das so umsetzt, bleibt aber abzuwarten.