Fallout trifft Call of Duty: Erste Hinweise auf baldiges Crossover in Modern Warfare 3 und Warzone aufgetaucht

Fallout könnte demnächst in Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone als Crossover-Event stattfinden.

Die Marke Fallout erfreut sich dank der überaus erfolgreichen Amazon-Serie gerade größter Beliebtheit. Da liegt es natürlich nahe, den Hype zu nutzen und beispielsweise in Call of Duty passende Skins unters Volk zu bringen. So oder so ähnlich dürften sich das Bethesda und Activision gedacht haben. Und da sie mittlerweile alle zu Microsoft gehören, steht den Synergie-Effekten nichts mehr im Wege. Soll heißen: Höchstwahrscheinlich könnt ihr bald als Vault-Boy oder Ghul die Warzone unsicher machen.

Dataminer finden Hinweise auf Fallout-Crossover mit Call of Duty

Darum geht's: Amazon Prime hat Fallout neues Leben eingehaucht und die Serie kam so gut an, dass Microsoft und Bethesda jetzt selbst plötzlich schneller ein neues Fallout-Spiel haben wollen. Aktuell gibt es nämlich leider nur die trotz "Next Gen"-Update in die Jahre gekommenen Spiele Fallout 4 und Fallout 76. Aber Call of Duty existiert da ja auch noch und das ist bekanntermaßen immer für ein Crossover gut.

2:40 Fallout: Der Cast erklärt, wie die Welt der Videospiele den Sprung in die Amazon-Serie schafft

Fallout in Call of Duty: Wie genau dieses Crossover aussehen wird, können wir leider noch nicht sagen, aber es soll scheinbar in Season 4 stattfinden. Bisher wurden lediglich erste Hinweise darauf von Dataminern entdeckt. Irgendwelche Details dazu gibt es noch nicht. Denkbar ist aber natürlich alles, von einem simplen Skins-Bundle bis hin zu einem Limited Time-Event mit eigenen Modi oder Ähnlichem.

Freut euch nicht zu früh: Auch wenn die Dataminer in der Regel mit ihren Funden Recht behalten, gibt es hierzu noch keinerlei offizielle Ankündigung. Es muss also nicht zwingend ein solches Crossover geben, Pläne können sich bekanntlich auch ändern. Ihr solltet das Ganze also lieber noch mit der gebotenen Vorsicht genießen.

But wait, there's more! In den Tiefen des Spiele-Codes der Call of Duty-Titel wurde nicht nur der Hinweis auf das Fallout-Crossover entdeckt. Offenbar plant Activision nämlich auch noch ein Gundam-Crossover und eines mit dem Kinofilm The Crow.

Das gibt uns vielleicht schon den Zeitrahmen vor: Das Reboot bzw. Remake des legendären Fantasy-Horrorfilms The Crow soll ab dem 12. September in den deutschen Kinos laufen. Dementsprechend dürfte das Fallout-Crossover auf jeden Fall noch vorher stattfinden, also wohl irgendwann in diesem Sommer, als Teil von Season 4.

Wie stellt ihr euch so ein Fallout- und Call of Duty-Crossover im Idealfall vor, was wünscht ihr euch davon und würdet ihr dafür dann auch Geld ausgeben?