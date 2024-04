Fallout 5: Bethesda will die Entwicklung beschleunigen, weil sie auch keine Lust auf die Warterei haben

Über eine höhere Produktionsrate freut sich spätestens dann auch Vault-Tec.

Bethesda-Fans müssen sich bekanntlich gerne mal in Geduld üben. Das letzte Singleplayer-Fallout ist inzwischen immerhin neun Jahre alt, das letzte The Elder Scrolls sogar bereits 13. Zwar arbeitet das Entwicklerstudio an beiden Marken, allerdings ist mit einem Elder Scrolls 6 wohl nicht vor 2026 zu rechnen und mit einem Fallout 5 dann vermutlich nicht vor 2030.

Da besonders die Fallout-Reihe durch die Serie noch einmal einen ordentlichen Aufschwung bekommen hat, ist das ein herber Dämpfer. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Bethesda scheint sich des Problems bewusst zu sein und an Lösungen zu arbeiten.

Bethesda such nach Wegen, um 'Produktionsrate zu steigern'

Im Kinda Funny Games-Podcast hat Todd Howard nämlich auch über das Thema gesprochen. Dabei macht er klar, dass Bethesda selbst die Wartezeit zwischen den Spielen am liebsten verkürzen würde. Und genau dafür werden wohl gerade Pläne geschmiedet:

"Wenn ich die Spiele nicht machen würde, würde ich sie einfach die ganze Zeit spielen. [...] Und es braucht viel Zeit, [die Spiele] zu machen. Eines der Sachen, auf die wir uns hier fokussieren ist natürlich sicherzustellen, dass sie die höchstmögliche Qualität haben, aber auch Wege zu finden, unsere Produktionsrate zu erhöhen, weil wir selbst auch nicht so lange warten wollen. Das ist niemals der Plan, aber wir wollen auch sicherstellen, dass wir etwas Gutes abliefern."

Ob es sich hier um rein interne Pläne handelt oder auch Druck von Microsoft dahinter steht, können wir nur mutmaßen. Gerade erst vor ein paar Tagen hatte Xbox-Insider Jez Corden berichtet, dass Microsoft selbst nach Wegen suche, das nächste Fallout schneller auf den Markt zu bringen. Selbst ein anderes Entwicklerstudio könnte hier denkbar sein.

Es klingt zumindest im Podcast nicht so, als wolle Bethesda die Marke unbedingt abgeben. Denkbar wäre aber immerhin, dass das Team temporäre Unterstützung von anderen Entwicklern wie dem Fallout: New Vegas-Studio Obsidian Entertainment bekommt, um Elder Scrolls 6 und Fallout 5 parallel zu entwickeln.

Da beide Studios inzwischen zu den Xbox Game Studios gehören, wäre es zumindest eine Option. Was genau Bethesda aber plant oder wie spruchreif das Ganze schon ist, darauf geht Todd Howard natürlich noch nicht ein.

Was wäre euch lieber, wenn Bethesda Elder Scrolls 6 und Fallout 5 schneller produziert oder eine der Marken abgibt?