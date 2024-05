Fallout: Wichtigstes Geheimnis der Serie kam in Fallout 4 schon vor, wurde aber als unmöglich abgestempelt

Die Fallout-Serie steckt voller Referenzen auf die Spiele, hier seht ihr die Protagonistin.

In der Fallout-Serie von Amazon dreht sich letzten Endes alles um eine ganz bestimmte Technologie, die das Zeug hat, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Genau dieses zentrale Element wurde sogar schon in Fallout 4 thematisiert – wenn auch nur sehr kurz. Aber mit einem ganz anderen Ausgang, der die Stoßrichtung der Serie so überraschend macht: Im Spiel wurde das Ganze als Ding der Unmöglichkeit abgetan.

Achtung, es folgen SPOILER zur Fallout-Serie von Amazon!

Das Wichtigste in Kürze: Fallout-Serie von Amazon dreht sich um kalte Fusion-Technologie

Dr. Siggi Wilzig hält Geheimnis der kalten Fusion

Kalte Fusion als fortschrittliche Energiequelle spielte schon in Fallout 4 eine Rolle

Mögliche Veränderungen in der Welt von Fallout durch kalte Fusion

Was in der Fallout-Serie alle haben wollen, wurde in Fallout 4 bereits erwähnt und abgelehnt

Darum geht's: Amazon lässt in der Fallout-Serie alle nach dem Kopf von Dr. Siggi Wilzig suchen. In der letzten Folge wird dann auch endlich verraten, wieso alle Fraktionen hinter dem Wissenschaftler her sind. Er trägt das Geheimnis der kalten Fusion mit sich herum, beziehungsweise einen wichtigen Baustein, um diese Technologie nutzbar zu machen und einsetzen zu können.

2:40 Fallout: Der Cast erklärt, wie die Welt der Videospiele den Sprung in die Amazon-Serie schafft

Was ist kalte Fusion? Bei der kalten Fusion handelt es sich um eine (fiktive) Möglichkeit zur Energiegewinnung. Sie soll theoretisch deutlich weniger Energie benötigen, um die gewünschte Reaktion auszulösen als die normale Atomenergie und wird dementsprechend als beinahe unerschöpfliche und äußerst fortschrittliche Energiequelle gehypet.

Das große Problem dabei: Erste positive Ergebnisse konnten nicht reproduziert werden und die meisten Wisschenschaftler*innen gehen aktuell davon aus, dass die kalte Fusion nicht wie erhofft funktionieren kann. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Forschende, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben.

So ist es auch in Fallout 4: Interessanterweise taucht die Thematik bereits im Spiel Fallout 4 auf. Darin versucht ein Wissenschaftler der Fraktion "Das Institut", weitere Forschungsgelder zu akquirieren, um weiterhin an der kalten Fusion arbeiten zu können.

Das wird allerdings mit dem Hinweis abgelehnt, bisherige Beweise würden nahelegen, dass es sich dabei seit je her um einen Wunschtraum handelt. Fraglich bleibt allerdings, ob es sich hierbei nicht bereits um Manipulation handelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das macht die Serie natürlich überraschend: Umso erstaunlicher wirkt es dann natürlich, dass sich die Faktenlage innerhalb der Jahre zwischen Fallout 4 und der Fallout-Serie drastich geändert zu haben scheint. Offenbar ist es der Wissenschaft mittlerweile doch noch gelungen, die kalte Fusion zuverlässig nutzbar zu machen.

Das dürfte einiges verändern: Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Fallout schon immer mit der Atomenergie-Hörigkeit der USA gespielt hat, werden hier ganz neue Implikationen aufgemacht. Die Welt von Fallout könnte sich durch diese neue Technologie massiv verändern und auf ein neues, goldenes Zeitalter zusteuern. Womöglich gelingt es so sogar, eine neue Zivilisation aus dem Boden zu stampfen, die diesen Namen verdient. Bleibt nur die Frage, welcher Fraktion die kalte Fusion letztlich in die Hände fällt.

Wie findet ihr die Fallout-Serie bisher und was glaubt ihr, könnte durch die kalte Fusion in dieser Welt ausgelöst werden?