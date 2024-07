'Wer ist dieser Kerl?': Fallout-Community rätselt über mysteriösen Charakter im Startbildschirm - dabei ist die Antwort darauf ganz einfach

Wisst ihr, was es mit dem Gesicht auf dem 'Please Stand By'-Bildschirm in Fallout auf sich hat?

Manche Dinge gehören zur Fallout-Reihe einfach dazu. Neben "großen" Zutaten wie Todeskrallen, Vault-Tec-Bunkern und Strahlung sind es aber auch die kleinen Dinge wie der Startbildschirm. Habt ihr schon mal ein Fallout-Spiel gezockt, dürfte euch mit ziemlicher Sicherheit der "Please Stand By"-Bildschirm bekannt vorkommen, der ins Bethesda-Logo übergeht.

Allerdings erklären die Spiele nie, was es mit dem Motiv im Hintergrund auf sich hat oder warum darauf das Gesicht eines indigenen Mannes zu sehen ist. Dabei gibt es dafür eine historische Grundlage.

Das hat es mit dem "Please Stand By"-Bildschirm in Fallout auf sich

Das Bild selbst zeigt einige geometrische Linien und Kreise, über denen das Profil eines indigenen Mannes mit Federkopfschmuck prangt. Was genau das zu bedeuten hat, erklären die Fallout-Spiele aber nicht.

Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass Fans sich auch heute noch wundern, weshalb wir ausgerechnet dieses Bild zu sehen bekommen. So auch dieser Redditor, der mit Blick auf das Portrait des Mannes fragt: "Wer ist dieser Kerl?" Immerhin ist er kein Charakrer in den Spielen.

Zum Glück hat die Community aber auch eine Antwort parat, bei dem Bild handelt es sich nämlich um das sogenannte "Indian-head test pattern".

Dieses Testbild wurde früher tatsächlich verwendet, um Fernseher zu kalibieren. Damit konnte beispielsweise überprüft werden, ob die Position des Bildes richtig eingestellt und die Bildausgabe an den Rändern scharf war. Mit dem Portrait konnten Helligkeit und Kontrast eingestellt werden.

Das "Indian-head test pattern" wurde 1939 eingeführt und war bis in die 60er Jahre im Einsatz – bis es schließlich durch Farbfernsehen an Bedeutung verlor. (via Wikipedia)

User TwirlyBTW erklärt sich die Nutzung des Bildes in den Kommentaren folgendermaßen:

"Ich glaube, Bethesda hat es benutzt, um die Retro-Futurismus-Ästhetik rüberzubringen, indem sie ein bekanntes Bild der 1950er ins Spiel bringen."

Die Erklärung klingt zumindest einleuchtend, da es auch zur restlichen Ästhetik der Spiele passt. Der "Please Stand By"-Startbildschirm taucht inzwischen sogar im allerersten Fallout von 1997 auf – zumindest seit Bethesda 2004 die Rechte am Franchise gekauft hat.

Kennt ihr auch noch die alten TV-Testbilder von früher? Und kanntet ihr den Hintergrund dieses Bildes?