Fallout Season 2 - Geleaktes Set-Video zeigt deutlich New Vegas-Setting und jetzt haben wir keine Zweifel mehr

Es sind neue Bilder bzw. ein Video vom Fallout-Set aufgetaucht.

Die Fallout-Serie wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt, so viel hat Amazon bereits verraten. Wann es mit dem postapokalyptischen Serienabenteuer geht, ist noch nicht bekannt.

Auch der Schauplatz wurde noch nicht offiziell enthüllt – doch dank Leaks wissen wir bereits, dass es Heldin Lucy in der zweiten Staffel sehr wahrscheinlich in den staubigen Wüstensand von New Vegas verschlägt. Ein neues Set-Video bestätigt das Setting erneut.

Achtung, Spoilergefahr! Das Set-Video zeigt den voraussichtlich nächsten Schauplatz der Fallout-Serie. Wenn ihr noch nicht wissen wollt, wie das Ganze in der Serie umgesetzt wird, solltet ihr lieber nicht weiterlesen.

Set-Video zeigt New Vegas-Setting für die 2. Fallout-Staffel

Nachdem Anfang Februar bereits Set-Bilder aufgetaucht waren, die mehr oder weniger bestätigen, dass es in Staffel 2 der Endzeit-Show nach New Vegas geht, ist nun ein Video aufgetaucht, das letzte Zweifel am neuen Setting beseitigen dürfte.

Das geleakte Video könnt ihr euch hier anschauen:

Was ist in dem Video zu sehen? Das auf TikTok veröffentlichte Video wurde von einem Fan in Los Angeles aufgenommen (via Gamesradar) und lässt uns einen Blick auf ein Set der zweiten Fallout-Staffel werfen.

Wie unschwer zu erkennen ist, wurde hier ein großer Part von Las Vegas nachgebaut. Die Betonung liegt auf Las Vegas, denn hier werden sehr wahrscheinlich gerade Szenen gedreht, die vor dem "Großen Krieg" spielen, und uns die Stadt zeigen, bevor die Atombomben alles in Schutt und Asche zerlegen.

Die Serie arbeitet wie schon Staffel 1 also erneut mit Rückblenden. New Vegas, also die postapokalyptische Version der prunkvollen Glücksspielstadt, dürften wir in der zweiten Staffel dann mit riesengroßer Wahrscheinlichkeit ebenfalls zu Gesicht bekommen. Achtung, Mini-Spoiler: In der letzten Folge der ersten Staffel sehen wir ja bereits, wie Hank auf die Wüstenstadt zuhumpelt.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Fallout Season 2 auf Amazon Prime - Start und alles weitere, was wir über die Serie wissen

Alle bisher bekannten Infos und Gerüchte zur Fallout-Serie haben wir übrigens in der unteren GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

Stand jetzt hat Amazon lediglich bestätigt, dass uns eine zweite Staffel von Fallout erwarten wird. Starttermin oder Teaser/Trailer gibt es bislang nicht.

Zwischen Ankündigung der Fallout-Serie und dem Start der ersten Staffel sind rund vier Jahre ins Land gezogen. Wir gehen aber stark davon aus, dass wir diesmal nicht mehr so lange warten müssen, zumal ja jetzt schon gedreht wird. Wir halten einen Release von Staffel 2 im kommenden Jahr für wahrscheinlich.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel der Fallout-Serie?