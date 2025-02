Fallout-Serie: Neue Set-Bilder sind aufgetaucht und bestätigen endlich, wohin es Lucy in Staffel 2 verschlägt

In der zweiten Staffel könnt ihr euch auch auf ein Wiedersehen mit Mr. House freuen.

Die Veröffentlichung der ersten Staffel der Fallout-Serie ist noch kein Jahr her und trotzdem können wir kaum abwarten, wie es mit den Abenteuern von Lucy, Maximus und dem Ghul weitergeht. Vor allem, da ziemlich eindeutige Hinweise zeigen, wohin es die Protagonist*innen verschlagen wird.

Achtung, Spoilergefahr! Die Set-Fotos zeigen wahrscheinlich den nächsten Schauplatz der Fallout-Serie. Wenn ihr euch diesbezüglich überraschen lassen wollt, solltet ihr lieber nicht weiterlesen.

Set-Fotos geben eindeutige Hinweise zur 2. Staffel der Fallout-Serie

Kürzlich sind im Internet angebliche Fotos vom Set der zweiten Staffel der Fallout-Serie aufgetaucht. Weil die Fotos kurz nach den ersten Berichten, dass die Waldbrände in Los Angeles endlich vollständig eingedämmt seien, aufgetaucht sind, könnten die Dreharbeiten bereits losgegangen sein. Sie sollten ursprünglich bereits dann starten, als die Feuer ausgebrochen sind.

Eines der neuen Set-Fotos zeigt den Kopf einer Dinosaurier-Statue:

Die Fallout-Kenner*innen unter euch könnten dadurch bereits erraten, wo die Reise weitergeht. Und zwar findet ihr eine ähnliche Dinosaurier-Statue mit dem Namen Dinky in Novac.

Dabei handelt es sich um eine kleine Siedlung in der Mojave-Wüste, die den Schauplatz von Fallout: New Vegas markiert. Novac ist auch deshalb im Spiel interessant, weil Companion Boone hier lebt.

Zwei weitere Bilder vom Set bestätigen die Vermutung, dass wir wahrscheinlich mehr Ortschaften vom beliebten Spiel zu Gesicht bekommen:

Das Schild, das Ritas Café bewirbt, ist ein sehr eindeutiger Hinweis. Dabei handelt es sich um ein Lokal, das vor dem Großen Krieg existierte und dessen Schilder es selbst nach dem Abwerfen der Atombomben verstreut über die Mojave-Wüste bewerben.

Was es hingegen mit der Cocktail-Lounge auf sich hat, ist unklar. Es könnte sich um diejenige auf den höchsten Stockwerken des Lucky-38-Casinos handeln. Das wäre zumindest auch direkt eine Verbindung zu Mr. House. Er wurde am Ende der ersten Staffel kurz angeteast und soll auch in der zweiten Staffel eine Rolle spielen.

Damit dürfte New Vegas als Schauplatz der zweiten Fallout-Staffel ziemlich eindeutig sein. Bis wir die neuen Folgen zu Gesicht bekommen, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. Wenn die Dreharbeiten gerade erst beginnen, erscheint zumindest ein Release im kommenden Jahr dem aktuellen Standpunkt nach realistisch. Ob das wirklich der Fall ist, wird sich noch zeigen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf eure Meinung: Welchen Schauplatz aus den Spielen wollt ihr am liebsten in der Fallout-Serie sehen und wärt ihr zufrieden mit New Vegas?