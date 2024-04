Fallout-Serie auf Metacritic: 'Das erste Fallout, bei dem mich die Hauptquest auch bis zum Ende fesselt'

Die ersten internationalen Kritiken zur Fallout-Serie sind da!

In wenigen Stunden startet die Fallout-Serie auf Amazon Prime. Bevor es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 3 Uhr losgeht, sind bereits die ersten internationalen Kritiken erschienen. Und wie zuletzt bei The Last of Us könnt ihr euch allem Anschein nach auf eine hervorragende Videospiel-Adaption freuen.

Von aktuell 19 Kritiken heimst Fallout eine Durschnittswertung von 69 Punkten ein, was bei Filmen und Serien als durchaus gut zu bezeichnen ist. Klare Empfehlung auf Rotten Tomatoes: Hier vergeben aktuell 92% der insgesamt 36 Kritiken eine Empfehlung, was ebenfalls sehr stark ist.

So werten bekannte Magazine die Fallout-Serie

Magazin Wertung IGN 90 Empire 80 Paste Magazine 81 Rolling Stone 50 Variety 90

Erste Stimmen zur Videospiel-Adaption

IGN und Empire loben vor allem die heitere, aber auch düstere Geschichte, die von drei brillanten Hauptfiguren getragen wird. Die Ideen der Spiele wurden zudem ausgebaut, wodurch eine sehenswerte Adaption entsteht.

Auch Film- und Serienkritiker und Webedia-Kollege Marco Risch (Nerdkultur) schreibt auf X:

"Die Fallout-Serie ist nicht weniger als eine der allerbesten Spieleadaptionen überhaupt. 3 Spielstile, 3 moralische Kompasse verteilt auf 3 Hauptfiguren in einem Westworld-Mystery-Plot. Oder anders gesagt: Das erste #Fallout, bei dem mich die Hauptquest auch bis zum Ende fesselt."

Kritischer urteilt hingehen das renommierte Rolling Stone Magazin . So schreibt Krtiker Alan Sepinwall, dass Fallout die Brücke vom Videospiel zur Serie nicht immer gelingt.

Alles Wichtige zur Fallout-Serie

Start: 11. April um 03:00 Uhr deutscher Zeit

11. April um 03:00 Uhr deutscher Zeit Wo? Amazon Prime

Amazon Prime Folgen: 8 (sofort verfügbar)

Um die Serie entspannt zu schauen, benötigt ihr keine Vorkenntnisse und müsst auch keines der Bethesda-Spiele gezockt haben.

Darum geht's: In Fallout wurde die Welt durch einen atomaren Krieg in ein karges Ödland verwandelt. Die letzten Überlebenden haben sich in Atomschutzbunker beziehungsweise Vaults gerettet. So auch Hauptdarstellerin Lucy (Ella Purnell), die sich jedoch aus ihrer Schutzzone und ins Umland von Los Angeles begibt.

Werdet ihr euch die Fallout-Serie auf Amazon Prime anschauen und wie haben euch die Trailer gefallen?