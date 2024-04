Die Fallout-Serie übernimmt eine wichtige Gameplay-Regel aus den Spielen, die ihr super leicht übersehen könnt

Lucy freut sich, dass die Serie so viel aus den Spielen übernimmt.

Die Fallout-Serie erzählt zwar ihre ganz eigene Story, schafft es dabei aber, die Stimmung der Spiele-Reihe nahezu perfekt einzufangen. Das gelingt unter anderem dank starker Bilder, passender Musikuntermalung und dem typisch abgedrehten Humor.

Neben den ganz offensichtlichen Komponenten tragen dazu allerdings auch zahlreiche kleine Details bei, die auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich sind. Um genau so etwas handelt es sich bei dem Punkt, der einem Fan erst ganz am Ende der ersten Staffel aufgefallen ist.

Spoilerwarnung: Wir nennen hier wichtige Story-Ereignisse aus der Serie, allerdings ohne Details zu verraten.

Fallout-Serie hält sich an wichtige Begleiter-Regel

Redditor AngryPringle hebt in seinem Post hervor, was ihm nach dem Finale aufgegangen ist: Lucy hat in der Serie immer nur maximal eine weitere (menschliche) Person an ihrer Seite. Warum das so spannend ist? Ganz einfach: Auch in bestimmten Ablegern der Spiele-Reihe können wir nur einen Companion mitnehmen. In größeren Gruppen unterwegs sein, geht bei späteren Fallout-Titeln nicht mehr.

In der Serie begleitet Lucy nachdem sie ihren Vault verlassen hat beispielsweise den Wissenschaftler Wilzig, bis der im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verliert. Später tut sie sich mit Möchtegern-Ritter Maximus zusammen und wie der Reddit-User festhält:

Sogar am Ende, wenn Maximus bewusstlos geschlagen wird, bekommt Lucy sofort den Ghul als neuen Begleiter.

Hier gilt allerdings zu ergänzen, dass sich die Serie dabei offensichtlich nicht am ersten Teil der Reihe und Fallout 2 orientiert. Erst in Fallout 3 wurden wir auf Duos limitiert. Auch eine weitere Feststellung des Users gilt nicht für alle Ableger der Reihe gleichermaßen:

Und weil Dogmeat als "gratis" Begleiter zählt, macht es das ebenfalls zum Spiele-Kanon.

Der User bezieht sich erneut auf das Finale der ersten Staffel: Der Ghul ist nämlich nur der einzige zweibeinige Begleiter, dem Lucy sich anschließt. Mit von der Partie ist auch noch der Hund, was in Fallout 4 leider nicht möglich gewesen wäre.

Hier dürfen wir nämlich zusätzlich zum menschlichen keinen nichtmenschlichen Companion mitnehmen. Die Serie folgt also, wenn wir es ganz genau nehmen, den Regeln von Fallout 3 und New Vegas.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

In den Kommentaren bedauern Fans die Dogmeat-Einschränkung in Fallout 4 und eine Person weist auf die "Everyone's best friend"-Mod hin, die es möglich macht, die Fellnase und einen Menschen gleichzeitig mitzunehmen. Einige User kommentieren daher, dass Lucy wohl die Mod heruntergeladen hat.

Die gesamte erste Staffel der Fallout-Serie ist seit dem 11. April auf Amazon Prime verfügbar. Dass es nach diesen acht Folgen weitergehen wird, wurde inzwischen ebenfalls bestätigt. Nachdem die Adaption bei Kritik und Publikum gleichermaßen gut angekommen ist, verwundert das auch kaum. Mehr dazu erfahrt ihr in der oben verlinkten News.

Ist euch dieses Detail aufgefallen?