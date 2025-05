"Gibt's überhaupt einen Grund, das nicht zu benutzen?": Ein einziger Zaubertrick macht in Baldur's Gate 3 die Hälfte aller Klassen stärker

Neue, lächerlich starke Zaubertricks? Immer her damit!

Mit Patch 8 hat Baldur's Gate 3 noch einmal einiges an neuen Inhalten bekommen. Mit dabei waren auch 12 neue Unterklassen, die wieder eine Menge Raum bieten, um mit starken Builds herumzuspielen. Die wahre Geheimwaffe ist aber ein etwas unscheinbarer neuer Zaubertrick, der sich für fast jede Nahkampfklasse lohnt.

Baldur's Gate 3: Dieser neue Zaubertrick ist quasi ein Muss für Nahkampfklassen

Die Rede ist dabei vom Zaubertrick Dröhnende Klinge (auf englisch: Booming Blade). Auf den ersten Blick bringt sie gar nicht allzu viel, auf Level 1 bis 4 führt ihr damit nämlich lediglich einen Angriff mit eurer ausgerüsteten Nahkampfwaffe aus und falls sich das betroffene Ziel bis zur nächsten Runde bewegen sollte, erleidet es ein bis acht Blitzschaden.

Sobald ihr Level 5 erreicht, wird der Zaubertrick etwas stärker. Dann verursacht er nämlich zusätzlich zum Waffenschaden stets 1W8 Blitzschaden und weitere 2W8, falls sich das Ziel bewegt.

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Autoplay

Klingt noch immer nicht umwerfend? Das täuscht aber. Denn obwohl der Zaubertrick eigentlich primär für Zauber-Klassen gedacht ist, profitieren so gut wie alle Nahkampfklassen davon, egal ob Paladin, Kämpferin oder Schurke – eine halbe Ausnahme sind Barbarinnen, die im Kampfrausch keine Zauber einsetzen können.

Denn als Zaubertrick "kostet" er euch effektiv nichts, ihr könnt ihn einfach ganz normal anstelle eines Nahkampfangriffes einsetzen. Dann verursacht ihr nicht nur euren Waffenschaden, sondern bekommt obendrein weiteres Schadenspotenzial geschenkt.

Eine wichtige Änderung zu Dungeon & Dragons macht Dröhnende Klinge so stark

Zwar könnt ihr den Zaubertrick nur einmal pro Runde einsetzen, er funktioniert (anders als in der Dungeons & Dragons-Vorlage) aber auch, wenn ihr mehrere Angriffe pro Runde habt. Dann ersetzt ihr einfach eine eurer Attacken durch Dröhnende Klinge und könnt die anderen Angriffe danach normal einsetzen.

Kein Wunder also, dass sich die Community auf Reddit und Co. so verwundert darüber zeigt, dass Larian den Zaubertrick mit dieser einen Änderung zur D&D-Vorlage so viel stärker und quasi zum Muss für viele Klassen gemacht hat. User jumboman111 trifft die Fassungslosigkeit in seinem Beitrag ziemlich gut:

"Gibt es überhaupt einen Nachteil an Dröhnende Klinge? Gibt es irgendeinen Grund, sie nicht jedes Mal zu benutzen, statt normal anzugreifen? Ist sie wirklich so unumgänglich für jeden Nahkampf-Build, wie sie zu sein scheint?"

Die Antwort von User PointBlankVT ist dann auch ziemlich eindeutig: "Es gibt keinen Nachteil. Es ist schlicht besser als ein normaler Angriff."

So richtig spaßig wird es übrigens erst, wenn ihr euren Build ein wenig auf den Zaubertrick ausrichtet. Normalerweise bewegen sich Gegner im Nahkampf schließlich nicht, aber den Schaden wollen wir nicht verschenken.

So kann es sich fast immer lohnen, Gegner nach dem Angriff zu schubsen, damit sie in ihrer Runde wieder zu euch hinlaufen müssen und dafür dann Schaden kassieren. Das Ganze wird noch ein wenig lustiger, wenn ihr euch zusätzlich das Talent "Leichtfüßig" holt.

Dann könnt ihr euch nach eurem Angriff vom Gegner zurückziehen, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren – und sie müssen euch dann folgen und erleiden dafür Schaden.

Der einzige Nachteil am Zaubertrick ist wohl, dass die meisten Nahkampfklassen ihn gar nicht auf natürliche Weise bekommen. Normalerweise steht er nämlich nur Zauberern, Magierinnen und Hexenmeistern ab Level 1 zur Verfügung, die Mystische Ritter-Kämpferin und der Arkane Betrüger-Schurke können ihn ab Level 3 erhalten.

Es gibt aber ein paar Wege für alle, um an ihn zu kommen. Entweder indem ihr als Volk Hochelf habt oder euch das Talent Magienovize (Magier/Zauberer/Hexenmeister) holt.

Daneben kann sich auch ein Dip von einem Level zur Hexenmeisterin für viele Klassen lohnen. Der erlaubt es euch nämlich obendrein, eure Haupthandwaffenangriffe mit Charisma statt Stärke oder Geschicklichkeit auszuführen – besonders für Paladine eine perfekte Kombo.

Habt ihr noch ein paar starke oder witzige neue Fähigkeiten und Klassen-Kombinationen im neuen Patch entdeckt?