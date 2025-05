Spieler findet nach Jahren gescheiterte Konsole wieder, an die wir uns nur mit Kopfschütteln zurückerinnern

Diese Ouya-Spielekonsole wurde per Zufall wieder entdeckt (Bild: reddit.com/user/fatjeff1980/).

Ein echtes Stück Gaming-Geschichte ist einem Reddit-User per Zufall dieser Tage wieder in die Hände gefallen. Eigentlich war die Konsole bereits in Vergessenheit geraten, und zwar durchaus zu Recht. Spannend ist es trotzdem, noch einmal in Erinnerung zu schwelgen.

Gamer findet alte Ouya-Konsole in einer Kiste versteckt und erinnert uns alle an dieses kuriose Stück Spiele-Geschichte

Darum geht's: In einem Reddit-Beitrag schreibt der User namens fatjeff1980, er habe beim Aufräumen seine alte Ouya-Konsole in einer Kiste gefunden. Er selbst nennt es ein "lange vergessenes Relikt" und hat damit nicht ganz unrecht. Wir blicken zurück auf die seltsame Geschichte der Konsole.

Der Reddit-Beitrag sorgt für eine ganze Bandbreite an unterschiedlichsten Reaktionen von Menschen, denen es offenbar ähnlich geht. Eine Person schreibt beispielsweise, ihre Ouya ebenfalls erst kürzlich beim Aufräumen auf dem Dachboden wiedergefunden zu haben. Sie bringe es einfach nicht übers Herz, die Konsole loszuwerden.

"Ich glaube, ich habe kein einziges Mal ein Spiel darauf gespielt. Aber es ist einfach ein seltsamer Teil der Gaming-Geschichte, schätze ich."

Was war die Ouya für eine Konsole? Es sollte eine Alternative zu den klassischen Konsolen der damaligen Zeit werden und vor allem der Open Source-Ansatz sorgte für viel Aufmerksamkeit. Die Ouya setzte auf ein Android-Betriebssystem und einen Prozessor, der seinerzeit auch in Smartphones eingebaut wurde.

Zunächst sah alles super aus: Die Ouya erlebte zum Start ihrer Crowdfunding-Kampagne einen überragenden Hype. Diverse Kickstarter-Rekorde wurden gebrochen und es kamen über 900 Prozent des eigentlich anvisierten Finanzierungs-Ziels zusammen. Nur wenig später mussten allerdings schon Fehler eingestanden werden.

Das Problem an dem Gerät war, dass es einfach kaum Spiele dafür gab. Nur sehr wenige Titel liefen gut auf der Ouya, die Leistungsfähigkeit ließ zu wünschen übrig und die Konsole wurde, wenn überhaupt, dann fast nur für Retro-Emulatoren oder Titel wie Towerfall genutzt (die auch anderswo gespielt werden konnten).

Aus dem idealistischen Versuch, eine Alternative zu bieten, die noch dazu komplett offen designt wurde, ist – wie wir heute wissen – nichts geworden. Sowohl Verbreitung, Angebot als auch Infrastruktur und die Verarbeitung ließen zu wünschen übrig. Die Offenheit dürfte den Entwicklern gleichzeitig auch noch Probleme bereitet haben, weil sie geradezu dazu einlädt, illegale Kopien statt Originalen zu spielen.

Habt ihr die Ouya damals auch über Kickstarter unterstützt? Wie denkt ihr heute über das Gerät?