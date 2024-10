Fallout Staffel 2: Der Drehstart steht fest - Schauspielerin verrät, dass es bald losgeht

Da freut sich auch der Vault Boy: Schon ganz bald starten die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Fallout-Serie.

Anfang des Jahres sorgte die Fallout-Serie auf Amazon Prime für Furore und kam sowohl bei den Zuschauer*innen als auch Kritiker*innen hervorragend an. Da auch auch die Abrufzahlen stimmten, wurde bereits im April 2024 eine zweite Staffel bestätigt.

Bislang war noch nicht klar, wann die Dreharbeiten für die zweite Season starten. Doch jetzt gibt es dazu endlich eine offizielle Information. Denn in einem Interview mit Screen Rant hat Leslie Uggams, die in der Serie Betty Pearson spielt, verraten, wann der Startschuss für die Dreharbeiten erfolgen wird.

"Wir beginnen im November. Ich freue mich schon darauf." Leslie Uggams im Screen Rant-Interview

2:33 Erster Trailer zur Fallout-Serie verrät den Starttermin bei Amazon und kommt ziemlich blutig daher

Autoplay

Baldiger Drehstart, über Release lässt nicht nur spekulieren

Gar nicht mehr so lange hin also. An welchem Datum genau es losgeht sowie weitere Informationen zur zweiten Staffel ließ sich die Schauspielerin dagegen nicht entlocken. Dennoch nährt die Bekanntgabe die Hoffnung, dass wir nach den Dreharbeiten dann nicht mehr allzu lange auf den Release der zweiten Season warten müssen.

Wann wird die zweite Season ausgestrahlt? Darüber lässt sich nur spekulieren. Je nach Länge der Dreharbeiten und der Nachbearbeitung dürfte es vermutlich noch mindestens ein Jahr dauern, bis Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime Video veröffentlicht wird.

Ihr wollt mehr Infos zu zweiten Staffel? Hier haben wir alle wichtigen Fakten und Gerüchte zusammengetragen:

Mit der zweiten Season der Serienumsetzung geht es also voran und auch für alle Fans von Fallout 76 gibt es in Bälde ein paar Neuigkeiten.

Für den 23. Oktober hat Bethesda einen Livestream angekündigt, in dem bekannt gegeben wird, an welchen Verbesserungen und neuen Features das Team des Online-Rollenspiels in der letzten Zeit gearbeitet hat.

Freut ihr euch schon auf die zweite Staffel der Fallout-Serie?