"Das hätte so leicht absoluter Müll werden können" Fallout-Fans feiern die 2. Staffel und speziell Episode 5

Die zweite Staffel von Fallout kommt gut an.

Mittlerweile ist die fünfte von insgesamt acht Episoden der zweiten Staffel von Fallout erschienen – Zeit für ein Zwischenfazit! Werfen wir einen Blick ins Internet, dann sind sehr viele Fans mit dem, was sie jeden Mittwoch auf Amazon Prime Video sehen, sehr zufrieden und speziell die letzte Episode bekommt reichlich Lob ab.

Die Fallout-Serie macht Laune

So tummeln sich etwa unter dem Reddit-Thread von GaryGhost18 tausende Fans, die gerade mit der zweiten Staffel und generell der Serie eine richtig gute Zeit haben. Hier die lobenden Worte des Thread-Erstellers:

"Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so froh, dass es die Serie gibt. Das hätte leicht ein totaler Reinfall werden können, wie die meisten Filme/Serien, die auf Spielen basieren, aber es ist tatsächlich genau das Gegenteil. Besonders, nachdem ich Episode 5 gesehen habe."

Zwar ergänzt Gary, dass die Serie für ihn nicht perfekt ist. Als Fan der Spiele wird sie seiner Meinung nach der Reihe jedoch mehr als gerecht. Speziell, wenn man betrachtet, was Bethesda in jüngster Vergangenheit aus Fallout gemacht hat – oder vielmehr nicht gemacht hat.

Nicht nur stimmen ihm 8.200 Personen zu, auch unter seinem Post zeigen sich viele Fans von der zweiten Staffel begeistert und loben beispielsweise die Performance von Walton Goggins als Ghul oder schreiben, dass der Mix aus Leidenschaft, dem Umgang mit der Vorlage und dem richtigen Budget wahre Wunder bewegen können.

Doch wie seht ihr das? Gefällt euch auch die zweite Staffel bislang?

Am kommenden Mittwoch geht es dann mit Episode 6 weiter, die dann hoffentlich auch den großen Cliffhanger am Ende von Episode 5 auflöst.

