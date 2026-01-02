Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt

Powerrüstungen, Ghule, Vaults: Die neue Staffel von Fallout ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet. Wir fragen uns im Zuge dessen: Wie realistisch ist die Welt nach dem Bombenfall eigentlich?

Realistischer als ihr denkt!

Maxe und Jan schauen sich die Wissenschaft hinter Kälteschlaf an, warum das Ödland sehr echter ist, als es den Anschein hat, und ob Powerrüstungen so krasse Waffen, wie sie uns Serie und Spiel verkaufen.

