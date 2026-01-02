Läuft gerade Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt
16 Aufrufe

Maxe Schwind, Jan Stahnke
02.01.2026 | 16:30 Uhr

Powerrüstungen, Ghule, Vaults: Die neue Staffel von Fallout ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet. Wir fragen uns im Zuge dessen: Wie realistisch ist die Welt nach dem Bombenfall eigentlich?

Realistischer als ihr denkt! 

Maxe und Jan schauen sich die Wissenschaft hinter Kälteschlaf an, warum das Ödland sehr echter ist, als es den Anschein hat, und ob Powerrüstungen so krasse Waffen, wie sie uns Serie und Spiel verkaufen.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
Alle Folgen des GameStar Podcasts
GameStar Podcast bei Apple Podcasts
GameStar Podcast bei Spotify
GameStar Podcast bei Podcast Addict

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
vor einer Stunde

vor 53 Minuten

