LEGO-Glückspilz findet berüchtige Bilbo-Minifigur im blauen Gewand in alter Blu-ray-Box für schlappe 4 Euro - ist heute fast 400 Euro wert

In dieser Blu-ray-Box vom Hobbit-Film steckt eine wirklich seltene Bilbo Beutlin-LEGO-Minifigur.

Linda Sprenger
03.03.2026 | 19:17 Uhr

In dieser Blu-ray-Box steckt ein ganz besonderer Schatz. In dieser Blu-ray-Box steckt ein ganz besonderer Schatz.

Kaum zu glauben, aber wahr: Knapp 13 Jahre ist der Blu-ray-Release vom ersten Hobbit-Film "Eine Unerwartete Reise" schon her. Und wer sich damals die Combo-Box (Blu-ray + DVD + Ultraviolet) geschnappt hat, erhielt eine hübsche LEGO-Überraschung dazu: eine Minifigur von Bilbo Beutlin im blauen Gewand.

Genau diese Bilbo-Figur ist heute hunderte von Euro wert. Ein Glückspilz hat die Blu-ray-Box samt Minifigur vor Kurzem auf dem Flohmarkt gefunden – und zwar fast geschenkt.

"Blue-Coat"-Bilbo Baggins ist heute mehrere hundert Euro wert

Video starten 0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

Redditor "Muted_Captain5000" teilt im LEGO-Subreddit seinen Fund: Besagte Hobbit-Blu-ray-Box fand der User für 5 US-Dollar auf dem Flohmarkt für gerade einmal 5 US-Dollar – umgerechnet sind das nach aktuellem Wechselkurs 4,31 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In der gut erhaltenen Box befindet sich besagte seltene Bilbo Beutlin-Figur alias der berüchtigte "Blue Coat Bilbo Baggins".

Ein Blick auf eBay lässt uns direkt in Schnappatmung verfallen. Ende Februar dieses Jahres wurde besagte Figur beispielsweise einmal für 313 Euro und einmal für 389 Euro verkauft.

Auch die komplette Blu-ray-Box zum Hobbit-Film samt Minifigur geht heute für gutes Geld weg. Eine solche wurde im Januar 2026 beispielsweise für 390 Euro auf eBay verkauft. Kurzum: "Muted_Captain5000" hat hier einen richtigen Schatz für knapp 4 Euro gefunden.

Die LEGO-Community zeigt sich erstaunt über den Fund: "Unfassbar. Es ist fast unmöglich, den blauen Mantel noch in der DVD-Verpackung zu finden. Du hast einen echten Glücksgriff gelandet, OP, herzlichen Glückwunsch!", schreibt beispielsweise ein User unter dem Post des glücklichen Finders.

Mehr zu LEGO
LEGO-Händler leakt versehentlich zwei kommende Formel 1-Helme von Hamilton und Leclerc und die sehen aus, als wären sie komplett bedruckt
von Kevin Itzinger
Ehefrau schenkt ihrem Mann zwei Säcke voller LEGO für 35 Euro - Findet darin zahlreiche seltene Minifiguren aus Herr der Ringe, Star Wars und Co.
von Cassie Mammone

Es gibt sogar noch eine andere Bilbo-Minifigur, die zumindest in der Theorie noch wertvoller ist als der "Blue Coat Bilbo Baggins", nämlich die sogenannte "LEGO 2012 San Diego Comic-Con (SDCC)-Version des Plastik-Hobbits.

Diese spezielle Bilbo-Minifigur wurde im Rahmen einer Schatzsuche auf der Messe verlost und ist weltweit auf nur etwa 1.000 Exemplare limitiert. Auf eBay wird der SDCC-Bilbo aktuell für über 1000 US-Dollar angeboten. Ob sich die Figur am Ende des Tages für diesen absurd hohen Preis auch verkauft, ist allerdings fraglich.

Welche LEGO-Minifigur ist die seltenste, die sich in eurem Besitz befindet?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Wind und Welle: Fans glauben, die Silhouetten der Legendären Pokémon schon im Trailer erspäht zu haben

vor 8 Minuten

Pokémon Wind und Welle: Fans glauben, die Silhouetten der Legendären Pokémon schon im Trailer erspäht zu haben
Tüftler will eigentlich nur seinen Saugroboter mit dem PS5-Controller steuern, bekommt versehentlich Zugriff auf ganze Roboter-Armee

vor 48 Minuten

Tüftler will eigentlich nur seinen Saugroboter mit dem PS5-Controller steuern, bekommt versehentlich Zugriff auf ganze Roboter-Armee
Der König der Löwen: Mehr als 30 Jahre nach dem deutschen Kinostart weiß ich endlich, was der Text am Anfang des Introsongs bedeutet

vor einer Stunde

Der König der Löwen: Mehr als 30 Jahre nach dem deutschen Kinostart weiß ich endlich, was der Text am Anfang des Introsongs bedeutet
LEGO-Glückspilz findet berüchtige Bilbo-Minifigur im blauen Gewand in alter Blu-ray-Box für schlappe 4 Euro - ist heute fast 400 Euro wert

vor einer Stunde

LEGO-Glückspilz findet berüchtige Bilbo-Minifigur im blauen Gewand in alter Blu-ray-Box für schlappe 4 Euro - ist heute fast 400 Euro wert
mehr anzeigen