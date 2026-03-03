LEGO-Glückspilz findet berüchtige Bilbo-Minifigur im blauen Gewand in alter Blu-ray-Box für schlappe 4 Euro - ist heute fast 400 Euro wert

Kaum zu glauben, aber wahr: Knapp 13 Jahre ist der Blu-ray-Release vom ersten Hobbit-Film "Eine Unerwartete Reise" schon her. Und wer sich damals die Combo-Box (Blu-ray + DVD + Ultraviolet) geschnappt hat, erhielt eine hübsche LEGO-Überraschung dazu: eine Minifigur von Bilbo Beutlin im blauen Gewand.
Genau diese Bilbo-Figur ist heute hunderte von Euro wert. Ein Glückspilz hat die Blu-ray-Box samt Minifigur vor Kurzem auf dem Flohmarkt gefunden – und zwar fast geschenkt.
"Blue-Coat"-Bilbo Baggins ist heute mehrere hundert Euro wert
Redditor "Muted_Captain5000" teilt im LEGO-Subreddit seinen Fund: Besagte Hobbit-Blu-ray-Box fand der User für 5 US-Dollar auf dem Flohmarkt für gerade einmal 5 US-Dollar – umgerechnet sind das nach aktuellem Wechselkurs 4,31 Euro.
In der gut erhaltenen Box befindet sich besagte seltene Bilbo Beutlin-Figur alias der berüchtigte "Blue Coat Bilbo Baggins".
Ein Blick auf eBay lässt uns direkt in Schnappatmung verfallen. Ende Februar dieses Jahres wurde besagte Figur beispielsweise einmal für 313 Euro und einmal für 389 Euro verkauft.
Auch die komplette Blu-ray-Box zum Hobbit-Film samt Minifigur geht heute für gutes Geld weg. Eine solche wurde im Januar 2026 beispielsweise für 390 Euro auf eBay verkauft. Kurzum: "Muted_Captain5000" hat hier einen richtigen Schatz für knapp 4 Euro gefunden.
Die LEGO-Community zeigt sich erstaunt über den Fund: "Unfassbar. Es ist fast unmöglich, den blauen Mantel noch in der DVD-Verpackung zu finden. Du hast einen echten Glücksgriff gelandet, OP, herzlichen Glückwunsch!", schreibt beispielsweise ein User unter dem Post des glücklichen Finders.
Es gibt sogar noch eine andere Bilbo-Minifigur, die zumindest in der Theorie noch wertvoller ist als der "Blue Coat Bilbo Baggins", nämlich die sogenannte "LEGO 2012 San Diego Comic-Con (SDCC)-Version des Plastik-Hobbits.
Diese spezielle Bilbo-Minifigur wurde im Rahmen einer Schatzsuche auf der Messe verlost und ist weltweit auf nur etwa 1.000 Exemplare limitiert. Auf eBay wird der SDCC-Bilbo aktuell für über 1000 US-Dollar angeboten. Ob sich die Figur am Ende des Tages für diesen absurd hohen Preis auch verkauft, ist allerdings fraglich.
Welche LEGO-Minifigur ist die seltenste, die sich in eurem Besitz befindet?
