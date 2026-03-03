Pokémon Wind und Welle: Fans glauben, die Silhouetten der Legendären Pokémon schon im Trailer erspäht zu haben

Na, ob da über dem Wasser schon die legendären Pokémon aus Wind und Welle rumschweben?

Nach langem Warten gab es bei der kürzlichen Pokémon Presents jetzt endlich ein Lebenszeichen der 10. Generation. Pokémon Wind und Welle wurde nämlich mit einem ersten Trailer enthüllt. Und der enthält schon so einige Details, neben der Spielwelt und den neuen Startern könnte sogar bereits ein Hinweis auf die Titel-Legendaries drin gesteckt haben. So zumindest eine Theorie der Community.

Sind das schon die Formen der Legendären Pokémon in Wind und Welle?

Konkret hat User ZenKuma im Pokémon-Subreddit zwei Screenshots einer verdächtig aussehenden Wolke aus dem Trailer gepostet. Ja, wir wissen was ihr jetzt vielleicht denkt: Wolkenformen klingen mehr nach Verschwörungstheorien als nach waschechten Hinweisen.



Tatsächlich könnte in diesem Falle aber mehr dahinterstecken. Wir haben uns die betreffende Stelle ebenfalls im Trailer angeschaut und die Wolke verhält sich in der Tat höchst merkwürdig. Hier könnt ihr es im Video ab Minute 2:40 sehen (achtet auf die Wolke ganz rechts im Bild):

Die dunkle Wolke über den Felsen in der rechten Bildhälfte verändert nämlich mit dem Kameraschwenk nach oben ihre Form. Das Kuriose daran aber: Sobald die Kamera wieder in Richtung Wasser schwenkt, kehrt sie zu ihrer vorherigen Form zurück.

Das ist bei keiner der anderen Wolken der Fall. Hier könnt ihr euch auch die Screenshots der beiden Formen angucken:

Die Theorie der Community lautet aktuell, dass es sich hierbei um die Silhouetten der neuen legendären Pokémon handeln könnte, die das Boxart der Spiele zieren werden. Anders als die Starter wurden die beiden nämlich noch nicht enthüllt.

Selbst falls es sich tatsächlich um Silhouetten handeln sollte, sind die Hinweise natürlich noch ziemlich vage. Es gibt aber auch eine weitere mögliche Erklärung für die Wolken: Es könnte sich schlicht um das Equivalent der Tera-Raids in der 10. Generation handeln, die damit in der Spielwelt angekündigt werden. Viele User glauben in den Kommentaren etwa, in den Formen Garados zu entdecken. Wir fühlen uns bei der ersten Form ein wenig an Katapuldra erinnert.

Was denkt ihr? Könnte das tatsächlich ein Hinweis auf die Legendaries sein? Oder sind das einfach nur ganz normale Wolken?