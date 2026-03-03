Pokémon Wind und Welle: Fans glauben, die Silhouetten der Legendären Pokémon schon im Trailer erspäht zu haben

Im ersten Trailer zu Wind & Waves ist eine Form zu sehen, die sich sehr merkwürdig verhält. Das könnte die Legendaries oder Raid-Kämpfe anteasen.

Eleen Reinke
03.03.2026 | 20:44 Uhr

Na, ob da über dem Wasser schon die legendären Pokémon aus Wind und Welle rumschweben? Na, ob da über dem Wasser schon die legendären Pokémon aus Wind und Welle rumschweben?

Nach langem Warten gab es bei der kürzlichen Pokémon Presents jetzt endlich ein Lebenszeichen der 10. Generation. Pokémon Wind und Welle wurde nämlich mit einem ersten Trailer enthüllt. Und der enthält schon so einige Details, neben der Spielwelt und den neuen Startern könnte sogar bereits ein Hinweis auf die Titel-Legendaries drin gesteckt haben. So zumindest eine Theorie der Community.

Sind das schon die Formen der Legendären Pokémon in Wind und Welle?

Konkret hat User ZenKuma im Pokémon-Subreddit zwei Screenshots einer verdächtig aussehenden Wolke aus dem Trailer gepostet. Ja, wir wissen was ihr jetzt vielleicht denkt: Wolkenformen klingen mehr nach Verschwörungstheorien als nach waschechten Hinweisen.

Tatsächlich könnte in diesem Falle aber mehr dahinterstecken. Wir haben uns die betreffende Stelle ebenfalls im Trailer angeschaut und die Wolke verhält sich in der Tat höchst merkwürdig. Hier könnt ihr es im Video ab Minute 2:40 sehen (achtet auf die Wolke ganz rechts im Bild):

Video starten 3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Die dunkle Wolke über den Felsen in der rechten Bildhälfte verändert nämlich mit dem Kameraschwenk nach oben ihre Form. Das Kuriose daran aber: Sobald die Kamera wieder in Richtung Wasser schwenkt, kehrt sie zu ihrer vorherigen Form zurück.

Das ist bei keiner der anderen Wolken der Fall. Hier könnt ihr euch auch die Screenshots der beiden Formen angucken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Theorie der Community lautet aktuell, dass es sich hierbei um die Silhouetten der neuen legendären Pokémon handeln könnte, die das Boxart der Spiele zieren werden. Anders als die Starter wurden die beiden nämlich noch nicht enthüllt.

Pokémon Wind & Welle-Pokédex: Alle alten und neuen Pokémon, die wir bisher für Gen 10 kennen
von Sebastian Zeitz
Pokémon Wind und Welle enthüllt die 3 neuen Starter-Pokémon: Das sind Braubel, Pomfifi und Gekkua
von Eleen Reinke
Pokémon Winds & Waves Release: Wann Generation 10 laut Mega-Leak für Switch 2 erscheint
von Linda Sprenger

Selbst falls es sich tatsächlich um Silhouetten handeln sollte, sind die Hinweise natürlich noch ziemlich vage. Es gibt aber auch eine weitere mögliche Erklärung für die Wolken: Es könnte sich schlicht um das Equivalent der Tera-Raids in der 10. Generation handeln, die damit in der Spielwelt angekündigt werden. Viele User glauben in den Kommentaren etwa, in den Formen Garados zu entdecken. Wir fühlen uns bei der ersten Form ein wenig an Katapuldra erinnert.

Was denkt ihr? Könnte das tatsächlich ein Hinweis auf die Legendaries sein? Oder sind das einfach nur ganz normale Wolken?

Pokémon Wind und Welle

Pokémon Wind und Welle

Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (Switch 2)

