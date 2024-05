Fallout: In Vault 43 versteckt sich eines der absurdesten Experimente der Reihe - und ein Panther

In Fallout gibt es sogar einen Bunker mit einem frei umherlaufenden Panther.

Eigentlich klingen die Bunker der Firma Vault-Tec in Fallout doch nach einer prima Sache. Offiziell sollten die überall in den USA verteilten Vaults nämlich Menschen schützen, wenn es zu einem atomaren Schlag kommen sollte.

Inoffiziell wurden die Bunker allerdings genutzt, um dort allerhand dubiose Experimente durchzuführen, die von "absurd" bis "grausam" reichen.

In Vault 43 war der Panther los

Unter die Kategorie der absurden Vault-Experimente fällt dabei ganz klar Vault 43. Diesen Bunker können wir tatsächlich nie in einem der Fallout-Spiele besuchen, aber vielleicht ist das auch ganz gut so.

Wie wir nämlich dank des offiziellen Fallout-Webcomics "One Man, and a Crate of Puppets" wissen, wurde hier ein ziemlich fragwürdiges Sozial-Experiment durchgeführt:

In dem Vault waren 20 Männer, 10 Frauen und ein lebendiger Panther miteinander eingesperrt.

Das als Experiment zu bezeichnen ist eigentlich fast schon ein wenig weit hergeholt. Wir können uns jedenfalls nicht so ganz erklären, welchen wissenschaftlichen Wert irgendjemand daraus ziehen könnte. Vielleicht sollte hier einfach getestet werden, ob Panther und Menschen koexistieren können oder welche der Fraktionen die andere zuerst tötet.

Dank der Illustration im Webcomic wissen wir nur, dass der Panther allem Anschein nach nicht eingesperrt wurde, sondern frei im Vault umher laufen konnte. Und hungrig sieht er auch noch aus.

Wie das Experiment in Vault 43 ausgegangen ist, wissen wir dagegen bis heute nicht. Solange Fallout diese Frage nicht beantwortet, müssen wir also mit Schrödinger's Panther vorliebnehmen. Und wer weiß, vielleicht haben alle menschlichen und tierischen Bewohner*innen es ja auch geschafft, friedlich miteinander zu leben.

Nicht jeder der 122 geplanten Vaults, die die Firma Vault-Tec im Auftrag der US-Regierung errichten sollte, diente übrigens irgendeinem Experiment.

Tatsächlich gab es auch sogenannte Kontroll-Vaults, deren Bewohner*innen weitestgehend in Frieden leben konnten – was natürlich nicht heißt, dass einige von ihnen nicht trotzdem ein tragisches oder gewaltsames Ende erlebt haben, denn auch diese Vaults waren nicht immer komplett sicher.

Welches ist der abgedrehteste Vault, der euch noch im Gedächtnis geblieben ist?