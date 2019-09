Fan bastelt eigene PS4-Cover-Artworks und bietet sie euch gratis an

Vor wenigen Tagen hat Sony die eigene Reihe "Only on Playstation" vorgestellt. Unter dem Label erscheinen 10 der beliebtesten PS4-Exklusive noch einmal im Handel, dieses Mal allerdings mit neuen, minimalistischen Artworks. Der User MikelJakobi hat nun als Antwort darauf seine eigenen Kreationen für verschiedene Spiele veröffentlicht und bietet sie gratis zum Download an.

Seine Liste beinhaltet jedoch eine etwas andere Auswahl, als die von offiziellen Artworks von Sony. God of War und Horizon Zero Dawn sind aber zum Beispiel auch mit dabei. Außerdem gibt es bei ihm noch Red Dead Redemption und verschiedene Assassins Creed-Teile.

Diese Cover hat der User entworfen:

Solltet ihr an einem der Fan-Arts Interesse haben, könnt ihr euch die entsprechenden Dateien einfach herunterladen und ausdrucken. Den entsprechenden Link dazu hat MikelJakobi unter seinen Reddit-Post gepackt.

Die PNG-Files sind bereits komplett fertig, inklusive Rückseite und Rücken für eure PS4-Box. Damit die Qualität am Ende stimmt, empfiehlt Jakobi beim Ausdrucken hochqualitatives "glossy" Fotopapier.

Genau wie bei der Only on Playstation-Collection handelt es sich um Slipcover. Wenn ihr sie wie vorgesehen nutzen wollt, faltet ihr sie also zusammen und schiebt sie über die Spiele-Box drüber. Mit ein paar kleinen Anpassungen lassen sie sich aber auch als normale Cover verwenden.

Wie gefallen euch die Fan-Arts für eure PS4-Spiele?