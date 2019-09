Only On Playstation - Sony veröffentlicht PS4-Hits mit neuem Design

Der britische Playstation-Account hat auf Twitter eine neue Sammler-Collection ausgewählter PS4-Exklusives angekündigt. Unter dem Titel "Only on Playstation" werden zehn beliebte Spiele noch einmal in den (physischen) Handel kommen. Dieses Mal gibt es aber schicke, minimalistische Artworks als Cover dazu.

Erstmal nur in Großbritannien. Allerdings ist bisher nicht klar, ob die Collection auch außerhalb der britischen Insel zu haben sein wird. Aktuell wissen wir nur, dass die Spezial-Editionen in Vereinigten Königreich verfügbar sein werden. Sony spricht außerdem von einer begrenzten Stückzahl.

The Only On PlayStation Collection.



Ten exclusive games that define the generation, featuring new interpretations of their iconic artwork. https://t.co/yABzpKxVGY pic.twitter.com/RpLfT4Ek8X