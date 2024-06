Gamer mieten riesige Werbeanzeige auf Times Square, damit sie endlich ihre heiß ersehnte Fortsetzung bekommen

Ryo und Shenhua haben es Dank engagierter Fans auf den Times Square geschafft.

Silksong-Fans können ein Lied davon singen. Begeistert von den eigenen Lieblingsspielen und ungeduldig auf den nächsten Ableger wartend, schreiben einige Leute Mails an Studios und Publisher, werden laut auf Social-Media oder starten sogar Petitionen, um ihren Wünschen Nachdruck zu verleihen.

Eine ganz besondere Idee hatte die Community des Shenmue-Dojos, einer Seite für Fans der gleichnamigen, aus Japan stammenden Action-Adventure-Reihe. Diese basteln kurzerhand einen 15-sekündigen Spot, der unter dem Hashtag #LETSGETSHENMUE4 eine Fortsetzung fordert. Eine Ausstrahlung auf den eigenen Kanälen reichte der Truppe allerdings nicht – daher buchten sie eine große Werbefläche am New Yorker Times Square.

Community will Entwicklung unterstützen

Was auf den ersten Blick einfach nach einem verzweifelten Ruf nach einem Nachfolger klingt, hatte aber tatsächlich einen handfesten Hintergrund. Wie Shenmue-Erfinder Yū Suzuki nämlich gegenüber der Fan-Plattform in einem Interview bestätigte, habe er schon viele Pläne für Shenmue 4, leider fehle ihm im Moment aber noch ein finanzstarker Partner, um diese in die Tat umzusetzen.

Daher beschloss die Community, ordentlich Werbung für das Projekt zu machen. Neben dem Spot, der während der Prime Time auf einer großen Leinwand am Times Square lief, machten die Leute noch Lärm auf Social Media und schafften es so sogar in die Trends auf X (ehemals Twitter).

Mittlerweile wurde die Geschichte auch von mehreren großen Gaming-Seiten aufgegriffen, wodurch natürlich noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wurde.

Hier der passende Clip, der den Werbespot auf der großen Leinwand zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bei dem 1672m² großen Display handelt es sich übrigens um eine Leinwand, die explizit nicht für gewöhnliche Werbung gebucht werden kann und stattdessen ausschließlich persönliche Videos zeigt. Daher ist die Hürde auch wesentlich geringer, denn für die 15 Sekunden werden gerade einmal 40 US-Dollar fällig.

25 Jahre Auf und Ab

Die Shenmue-Community hat es nicht sonderlich leicht. Nachdem der erste Teil der bei Fans beliebten Reihe im Jahr 1999 erschien, dauert es lediglich zwei Jahre, bis sein Nachfolger Shenmue 2 folgt. Obwohl sich Spielende und Kritiker*innen gleichwohl begeistert zeigen, verkaufen sich beide Spiele aber eher schleppend.

Kein Wunder also, dass es danach erstmal ruhig um die Reihe wird – zumindest wenn wir den kurzzeitig in Entwicklung befindlichen MMO-Ableger, der nie das Licht der Welt erblickt hat, außen vor lassen.

Ein neues und sehr deutliches Lebenszeichen gab es dann erst 2015, als Yū Suzuki – der Kopf hinter den ersten beiden Teilen – eine Crowdfunding-Kampagne startete. Sein Ziel: 2 Millionen Dollar für die Entwicklung von Shenmue 3. Dieses Finanzierungsziel wurde bereits nach wenigen Stunden erreicht und am Ende hatte das Projekt 6,33 Millionen Dollar eingesammelt – die größte Summe, die bis zu diesem Zeitpunkt auf Kickstarter eingesammelt wurde.

Es dauerte weitere vier Jahre, bis Shenmue 3 dann 2019 erschien – mittlerweile waren also 18 Jahre seit der Veröffentlichung des Vorgängers vergangen. Der dritte Teil kam allerdings nicht sonderlich gut an und landete lediglich bei einer Metacritic-Wertung von 67.

Heute, fünf Jahre später, ist es erneut ruhig um die Reihe. Obwohl das Ende von Teil 3 deutlich macht, dass die Geschichte von Protagonist Ryo noch nicht vorbei ist, gibt es momentan noch keine Ankündigung für einen vierten Teil, da Suzuki wie oben beschrieben, die nötigen Partner*innen fehlen.

Nun bleibt abzuwarten, ob die Aktion Früchte trägt. Bei so viel Einsatz würden wir es den Fans natürlich total gönnen und drücken allen Shenmue-Fans die Daumen.

Seid ihr auch große Shenmue-Fans und wie hat euch der letzte Teil gefallen? Würdet ihr euch auch über einen vierten Teil freuen? Verratet es uns in den Kommentaren!