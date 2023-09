Far Cry 7: Release und Story geleakt - Shooter setzt uns wohl mit 24h-Zeitlimit unter Druck

Womöglich ist Far Cry 7 unter Zeitdruck zu bewältigen.

Schon vor zwei Jahren wurden erste Details zu Far Cry 7 bekannt. Der neue Teil der Reihe sollte „radikal anders“ werden, doch wie genau, das wurde zu dem Zeitpunkt nicht verraten.

Nun gibt es ein neues Gerücht, das erste Details zur Story verrät. Sollten sich die Informationen als wahr herausstellen, so steht Far Cry 7 tatsächlich eine große Änderung bevor.

Far Cry 7 könnte einen Timer besitzen und Zeitdruck ausüben

Was wurde zu Far Cry 7 bekannt? In Far Cry 7 soll keine lineare Geschichte besitzen. Der Protagonist oder die Protagonistin müssen ihre entführten Familienmitglieder befreien. In welcher Reihenfolge sie das machen, sei dabei egal.

Die einzelnen Familienmitglieder sollen von den „Sons of Truth“ gefangen gehalten werden. Jedes entführte Opfer muss innerhalb von 72 Ingamestunden oder 24 realen Stunden befreit werden, sonst sterben sie. Das Spiel setzt einem somit einen Timer vor die Füße.

Die Zeit soll angehalten werden können, wenn Spieler*innen ein Safehouse betreten. Es können mehrere Familienmitglieder sterben, was einen Einfluss auf die Story haben soll. Außerdem ist die Reihenfolge, in der die einzelnen Personen befreit werden können, uns überlassen.

Ubisoft arbeitet aktuell auch noch an 11 Assassin's Creed-Spielen:

Um zu erfahren, wo die Verwandtschaft gefangen gehalten wird, soll eine neue Verhörtechnik zum Einsatz kommen. Die „Sons of Truth“ können darüber verhört werden, wo das nächste Mitglied der Familie sitzt. Der Ausgang des Verhörs kann unterschiedlich verlaufen:

Der Gegner verrät den Ort, an dem eine Person gefangen gehalten wird

Der Gegner lügt

Der Gegner schweigt

Der Gegner entkommt

Das Ziel sei es dabei, die „Sons of Truth“ zu besiegen und die komplette Familie zu retten. Erst dann hat ein Spieler oder eine Spielerin einen Run mit 100 % geschafft.

Parallel soll übrigens ein Multiplayer-Shooter zu Far Cry 7 geplant sein, der in Alaska spielen soll. Sollte der Singleplayer-Shooter in der gleichen Region spielen, könnte die Entführungsaktion durch ganz Alaska laufen.

Wie verlässlich sind die Informationen? Die Gerüchte stammen von anonymen Quellen, die diese Informationen der Redaktion von Insider Gaming zugespielt haben. Der Artikel wurde durch den bekannten Branchen-Insider Tom Henderson veröffentlicht.

Obwohl es sich um einen gut vernetzten Insider handelt, sind die Informationen mit Vorsicht zu genießen. Henderson gibt in seinem Artikel zu, dass der Redaktion schon einmal Informationen zugespielt wurden, die sich im Nachhinein als Lüge herausstellten.

Dementsprechend sollten wir abwarten, bis Ubisoft den Titel enthüllt und erste Informationen zur Geschichte und dem Erscheinungsdatum preisgibt.

Wann soll Far Cry 7 erscheinen? Tom Henderson bestätigt, dass der Release für Herbst 2025 geplant ist. Damit deckt sich seine Aussage mit der von Branchen-Insider Jason Schreier.

Was würdet ihr von dem Zeitdruck im Spiel halten?