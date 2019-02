Far Cry New Dawn - Test-Übersicht: Ein mittelprächtiger Shooter

Mit Far Cry New Dawn entführt uns Ubisoft diesmal in die Postapokalypse. Jedoch kann uns das Spin-off zu Far Cry 5 im GamePro-Test nicht ganz überzeugen.

Unsere Kritikpunkte: Zwar liefert das Endzeit-Abenteuer die klassische überdrehte Far Cry-Shooter-Action, bringt laut Tester Hannes aber letztendlich zu wenig neue Ideen und langweilt mit einer substanzlosen Story.

International pendelt sich New Dawn ebenfalls nur im Mittelfeld ein.

Aktueller Metascore: Auf MetaCritic steht der Ubisoft-Shooter gerade bei 72 Punkten, basierend auf 22 eingereichten Kritiken. Der Wert kann sich noch ändern, wenn weitere Reviews hinzugefügt werden.

Auf OpenCritic steht das Spiel zum Zeitpunkt des Schreibens bei durchschnittlichen 75 Punkten, bei 44 Kritiken. Hier sind die Wertungen der wichtigsten internationalen Seiten in der Übersicht.

Diese Wertungen bekommt Far Cry New Dawn in internationalen Reviews

Seite Wertung GamePro 78 GameSpot 6/10 Wccftech 8/10 Gamingbolt 8/10 Dualshockers 6/10 Destructoid 8/10 Meta Critic* 72 Open Critic* 75

Abgerufen am 14. Februar 2019, 12:16 Uhr.

Far Cry New Dawn erscheint am 15. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC.