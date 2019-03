Von heute an bis zum 27. März gibt es die Deluxe Edition von Far Cry New Dawn im PlayStation Store zum halben Preis. Sie kostet somit nur noch 27,49€ statt 54,99€. Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel folgende Ingame-Gegenstände:

Knight Pack (Motorrad mit Beiwagen und SVD Claymore Gewehr)

Hurk Legacy Pack (Legacy Offroader, Wrath M249 Maschinengewehr und diverse Outfits)

M133M Shotgun

RAT4 Raketenwerfer

Bunte Postapokalypse: In Far Cry New Dawn geht es zurück in das aus Far Cry 5 bekannte Hope County, das sich in der Zwischenzeit allerdings sehr gewandelt hat: Ein Atomkrieg hat die beschauliche Region in Montana in eine postapokalyptische Landschaft verwandelt hat. Die Endzeit besteht hier aber nicht aus grauen Ruinen, stattdessen ist die Welt in Far Cry New Dawn bunter als je zuvor. Sogar die verstrahlten Tiere leuchten teils in kräftigen Farbtönen. Übrigens machen wir im Spielverlauf auch Ausflüge in andere Regionen, beispielsweise in eine Wüste in Arizona.

Alte und neue Feinde: Von den fröhlichen Farben darf man sich aber nicht täuschen lassen: Hope County ist gefährlich und gnadenlos. Eine Gruppe von Banditen terrorisiert die friedliche Bevölkerung, die sich an einem Wiederaufbau der Gesellschaft versucht. Dem müssen wir natürlich auf bewährte Weise Einhalt gebieten: Indem wir Stützpunkte einnehmen, Missionen erfüllen, Dinge in die Luft sprengen, unseren Feinden wertvolle Ausrüstung abjagen und so weiter. Übrigens gibt es auch ein Wiedersehen mit alten Feinden aus Far Cry 5.

Seltsame Story: Gerade hier liegt aber die größte Schwäche von Far Cry New Dawn, denn ohne zu viel verraten zu wollen: Der Versuch, an die Handlung des Vorgängers anzuknüpfen, gelingt nicht sonderlich gut. Überhaupt wirkt die Handlung selten glaubwürdig. Zu oft mischt Ubisoft bitteren Ernst mit wenig subtilem Humor, um eine konsistente Spielwelt zu erschaffen. Darüber kann man durchaus hinwegsehen, aber wegen der Geschichte braucht man sich New Dawn jedenfalls nicht zu kaufen.

Fazit: Zwar schwankt die Story von New Dawn zwischen lächerlich und überflüssig, aber dem Spaß am Spiel schadet das wenig. Das Gameplay hingegen macht Spaß wie gewohnt, die Welt hat einen hübschen, neuen Look und die Ausflüge in andere Regionen sorgen für Abwechslung. Fans der Reihe werden deshalb auch diesmal wieder auf ihre Kosten kommen. Dass New Dawn weniger umfangreich ist als Far Cry 5, ist dank des günstigen Preises ebenfalls zu verschmerzen.

Far Cry New Dawn Deluxe Edition für 27,49€ statt 54,99€