Alle Far Cry-Teile nach Spielzeit gerankt: Welcher ist der längste?

Es ist immer spannend zu sehen, wie sich die Spiellängen einzelner Ableger einer Serie verändern. Die Assassin's Creed-Reihe wird - bis auf einige Ausreißer - mit jedem Teil etwas länger. Aber wie sieht es mit Far Cry, der anderen großen Ubisoft-Marke aus? Wir haben alle Hauptableger der Shooter-Serie in ein Spielzeit-Ranking gepackt.

Hinweis: Die Angaben zur Spielzeit beruhen auf den Daten der Seite howlongtobeat.com, auf der Spieler ihre Spielzeiten einreichen können. Daraus wird dann wiederum ein Durchschnittswert berechnet. Die angegebene Spielzeit bezieht sich lediglich auf die Hauptstorys. Extras und Nebenaufgaben werden nicht mit berücksichtigt.

Durchschnittliche Spielzeiten aller Far Cry-Ableger

Hauptreihe:

Was auffällt: Anders als in Assassin's Creed beobachten wir keinen Anstieg der durchschnittlichen Spielzeiten mit jedem neuen Teil. Tatsächlich bewegen sich die Serienableger in Sachen Spiellänge der Hauptstory in einem ähnlichen Rahmen.

Auch die Spielzeit, die wir benötigen, wenn wir sämtliche Nebenaufgaben (Side-Quests, Sammelgegenstände etc) absolvieren, bleibt über die Reihe hinweg konstant. Die Ausnahme bildet ihr lediglich der erste Far Cry-Ableger, der nur wenig Zeitvertreib abseits der Hauptstory bot.

Spin-offs/Standalone-DLCs:

Was ist das beste Far Cry?

Spiellänge ist natürlich nicht gleich ein Qualitätsmerkmal. Um die schwierige Frage, welcher Far Cry-Teil der beste und welcher der schlechteste ist, ein für alle Mal zu beantworten, hat GamePro ein großes Ranking auf die Beine gestellt (ein ganz persönliches natürlich): Alle Far Cry-Teile im Ranking - Was ist das beste?