Nach 6 Jahren: Der nächste Far Cry-Teil hat einen 60 FPS-Patch bekommen

Far Cry New Dawn wird für den Release im Xbox Game Pass fit gemacht.

Ubisoft tut es schon wieder – zur Freude der Spieler*innen. Mit Far Cry: New Dawn bekommt ein weiterer Titel der großen Ubisoft-Marken ein Update, das 60 Bilder pro Sekunde zulässt. Erst letzten November wurde so noch Assassin's Creed Syndicate aufgemotzt. Im Fall von New Dawn kommt der Patch passend zum Game Pass-Release.

Far Cry New Dawn ist wild, bunt und läuft endlich in 60 FPS auf der PS5

Far Cry New Dawn ist dasselbe wie Far Cry 5, nur in Pink – So ähnlich hat mein Kollege Hannes das Sequel in seinem Test betitelt. Damit diese Aussage auch wirklich Bestand hat, wurde es langsam Zeit, dass Ubisoft auch bei der FPS-Zahl nachzieht. Far Cry 5, der Hauptableger, auf dem New Dawn aufbaut, bekam nämlich bereits im März 2023 seinen 60 FPS-Patch. Jetzt, 6 Jahre später, ist auch endlich New Dawn an der Reihe. Auf X (ehemals Twitter) wurde das Update angekündigt:

Wann kommt der Patch? Am 4. Februar wird New Dawn zum Game Pass hinzugefügt. Passend dazu erscheint auch der 60 FPS-Patch.

Für welche Plattformen gilt der Patch? Neben der Xbox Series X/S bekommt aber wie üblich auch die PS5 das Update spendiert.

So dürfte der Patch funktionieren:

Ubisoft verwendet für die meisten der hauseigenen Spiele den systemeigenen FPS-Limiter der Xbox-Grafikschnittstelle DirectX, dort kann die Framerate einfach von 30 auf 60 fps angehoben werden. Das hat bei New Dawn beispielsweise bereits über die FPS Boost-Option geklappt.

Auf der PS5 gibt es mit der sogenannten Fliprate ein entsprechendes Pendant, das bisher aber nicht von Spieler*innen genutzt werden konnte. Auch damit können Spiele von 30 auf 60 fps gebracht werden und die meisten Patches machen sich auch genau das zu Nutze:

Das macht New Dawn anders als Far Cry 5

9:34 Far Cry New Dawn - Test-Video zum Recycling-Shooter - Test-Video zum Recycling-Shooter

Auch wenn New Dawn eine Fortsetzung des Open World-Shooters Far Cry 5 ist, macht der kleiner gehaltene Titel doch einiges anders. Was direkt auffällt: New Dawn ist viel bunter. Mit den neuen Hauptbösewichten, den Zwillingsschwestern Mickey und Lou, geht es in der Postapokalypse außerdem viel lauter und gewalttätiger zu, als noch mit Joseph Seed und seinen Anhänger*innen.

Davon ab spielt sich New Dawn wie Far Cry 5 und erfindet das Rad gewiss nicht neu. Trotzdem ist es ein spannender Titel, da er etwa dem Ende von Teil 5 eine neue Richtung gibt (mehr dazu im verlinkten Video unten, aber Achtung, das beinhaltet Spoiler).

Far Cry New Dawn erschient am 15. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC. Das 60 FPS-Update kommt damit fast auf den Tag sechs Jahre später.

Wie sehr freut ihr euch auf den 60 FPS-Patch zu Far Cry New Dawn? Nutzt ihr die Gelegenheit, den Titel noch einmal zu spielen oder gar nachzuholen?