Fast & Furious - Nach dem Film wird auch das Spiel verschoben

Fast & Furious Crossroads, das Rennspiel von F1-Entwicklerstudio Codemasters, sollte eigentlich im Mai 2020 erscheinen. Doch nachdem der dazugehörige Fast & Furious-Film F9 wegen den Auswirkungen des Coronavirus verschoben wurde, ist nun auch der Release des Spiels unsicher (via Gamespot).

Obwohl das Studio selbst noch nicht vom Virus selbst betroffen zu sein scheint, müssen auch die Entwickler von Codemasters ihre Projekte der Pandemie anpassen. Genauer: Das für Mai geplante Fast & Furious: Crossroads. Grund dafür ist die Verschiebung des Films, auf dem das Spiel basiert.

F9, der nächste Film im Fast & Furious-Franchise, wurde auf den 21. April verschoben, 11 Monate später als ursprünglich eingeplant. Würde Codemasters sein Spiel wie beabsichtigt im Mai veröffentlichen, könnten wichtige Filmszenen dem Publikum vorweggenommen werden. Das können sowohl wichtige Ereignisse in der Handlung als auch die spektakulären Stunts sein, für die die Filmreihe bekannt ist.

COVID-19

Die WHO hat die Ausbreitung des Coronavirus zu einer Pandemie erklärt. Verlässliche Informationen zur Situation in Deutschland findet ihr auf der Webseite der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, internationale Entwicklungen im Überblick gibt es bei der WHO (World Health Organization).