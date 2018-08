Fear the Wolves - Featurette zeigt, welchen Einfluss das Wetter auf das Gameplay hat

Im Battle Royale-Spiel Fear the Wolves wird es unterschiedliche Wetterbedingungen geben. Wie genau das System funktioniert und welche Auswirkungen die Bedingungen auf das Gameplay haben, zeigt ein Featurette-Video, das auf Twitter veröffentlicht worden ist.

In Fear The Wolves the weather is ever-changing, influenced by the votes of spectating players.



Discover today how different weather types have a direct impact on gameplay.



Fear the Wolves enters Steam Early Access later this Summer. https://t.co/tt1VIDYJhk pic.twitter.com/sN6G8zNT7T