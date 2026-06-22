Felix Mayer, Stimme von Ash aus Pokémon, übers Ende der Serie: “Da ist ja noch nichts wirklich zu Ende erzählt. Bitte macht mal weiter.”

Ash und Pikachu konnten sich zum Ende ihrer Reise über einen großen Triumph freuen – aber für den Sprecher ist noch vieles offen. (© The Pokémon Company)

Die Dokomi 2026 liegt schon eine Weile hinter uns – und wie so oft haben wir die Gelegenheit ergriffen, um mit einigen Synchronstimmen aus den Anime-Serien unserer Kindheitstage zu sprechen.

Darunter ist auch Felix Mayer, der von 2016 bis 2023 seine Stimme dem Pokémon-Helden Ash Ketchum geliehen hatte. Das Ende dieser Rolle kam aber auch für Mayer abrupt.

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Plötzliches Ende, viele Fragen

Zur Erinnerung: Nach 26 Jahren und 1.234 Folgen ging Ashs Pokémon-Reise zu Ende – immerhin konnte sich der ewig jung gebliebene Trainer über einen krönenden Abschluss freuen. Danach ging es mit "Pokémon Horizonte" und dem Protagonisten-Duo Liko und Roy weiter.

Sowie Ash von der Bildfläche verschwand, bedeutete das auch für Mayer das Ende seiner Rolle. Für den Synchronsprecher geschah das ebenso plötzlich wie für uns:

Die haben da irgendwie gefühlt zwei Monate vorher Bescheid gegeben: Ach so ja, die haben sich jetzt entschieden, Pokémon, diese Serie wird aufhören. Es geht zwar weiter, aber ohne diese Figuren.

Auch für ihn und seine Kolleg*innen sei das ein seltsames Gefühl gewesen. Schließlich ließ sich die Pokémon-Serie zu einem offenen Ende hinreißen – und auch sonst ist Ashs Geschichte in Mayers Augen noch nicht wirklich abgeschlossen.

Konkret nennt er mehrere offene Fäden: Wie steht es am Ende wirklich zwischen Ash und seinen Rivalen – explizit spricht er hier Mauzi-Sprecher Gerhard Acktun an, der in unserem Interview ebenfalls dabei war.

Auch die Frage nach den legendären Pokémon, die Ash in all den Jahren einfangen konnte (oder auch nicht), beschäftigt den Sprecher noch immer. Schließlich bleibt offen, wo die zum Ende der Trainer-Reise abgeblieben sind.

Mayers persönliches Forderung an die Köpfe hinter der Pokémon-Serie fiel entsprechend direkt aus: "Bitte macht mal weiter!"

Findet ihr, Ashs Geschichte hatte ein angemessenes Ende – oder wünscht ihr euch auch mehr?