Pokémon: Nach 25 Jahren ist Ash jetzt wirklich der Allerbeste von allen

Ash Ketchum begleitet uns schon ein paar Jährchen, hat so einiges mit uns erlebt und erreicht. Aber auf dem Gipfel seiner Karriere ist er tatsächlich erst jetzt angekommen - also ganze 25 Jahre nach seinem Serien-Debüt in Japan, 25 Jahre, nachdem er sich vorgenommen hat, der Beste zu werden. Wir können dem Held, der erstaunlich jung geblieben ist, nur gratulieren.

Ash auf dem Gipfel seiner Karriere

Ash gelang der große Sieg im sogenannten "Pokémon World Coronation Series Masters Eight Tournament". Dabei handelt es sich praktisch um die Weltmeisterschaft der Pokémon-Champions. In dieser kommen die Champions der verschiedensten Regionen zusammen, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Beim finalen Kampf musste sich Ash Delion stellen. An ihn erinnert ihr euch vielleicht noch, falls ihr Schwert und Schild gespielt habt. In der aktuellen Folge der Anime-Serie konnte Ashs Pikachu schließlich über Delions Glurak siegen und ihm den Titel des besten aller Trainer*innen sichern (via ign.com).

Hier könnt ihr euch, während ihr euch mit Ash freut, einen Trailer zu Pokémon Karmesin/Purpur anschauen:

3:55 Pokémon Karmesin & Purpur - Der vielleicht letzte Trailer stimmt auf den Launch ein

Übrigens: 2019 hatten wir bereits darüber berichtet, dass Ash nun der Beste ist. Damals hatte er allerdings lediglich das Alola-Turnier gewonnen. War er damals "nur" Turnier-Champion, ist er nun der Champion aller Champions. Was jetzt für ihn kommen soll? Hoffentlich folgen am Gipfel der Karriere nicht der Absturz und die Drogen, wie das schon bei vielen Stars der Fall war.

Okay, Spaß beiseite, es ist ja schließlich Pokémon. Wir dürfen gespannt sein, welche neuen Herausforderungen auf Ash warten - und vor allem dürfen wir gespannt sein, welche Herausforderungen bei Karmesin/Purpur auf uns warten. Das Open World-Pokémon erscheint bereits am 18. November.

Na, gratuliert ihr Ash auch zu seinem Erfolg und was denkt ihr, was jetzt für den ewig Junggebliebenen kommt?