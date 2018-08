FIFA 19 - Geleakte Screenshots aus der Beta zeigen neuen Karrieremodus

Aktuell findet die Beta-Phase von FIFA 19 statt, an der ausgewählte Spieler teilnehmen dürfen, die somit schon vorab einen Blick auf EA Sports neue Fußballsimulation werfen dürfen. Eigentlich herrscht strikte Geheimhaltung, daran halten sich aber offenbar nicht alle Beta-Tester.

Der Youtuber DailySquadStacker (via Mein MMO) hat Screenshots aus der Beta veröffentlicht und in einem YouTube-Video bereitgestellt. Das Video ist auf Wunsch von EA mittlerweile nicht mehr online, doch die Bilder, die vor allem das Menü aus dem Karrieremodus zeigen, verbreiten sich im Netz.

Trainer werden wohl wichtig: Im Hauptmenü fällt vor allem eine Sache sofort ins Auge - die Trainer sind prominent mit einem großen Menüpunkt vertreten. Das ist vor allem deshalb interessant, da es vor kurzer Zeit einen Leak gab, der die neuen Manager-Anpassungen gezeigt hat. Das Aussehen unserer Trainer bestimmen wir nämlich selbst.

Concept of Fully Customisable Managers on #FIFA19 Confirmed by EA Sports Producers. A great feature added to Career Mode pic.twitter.com/YZFEcCAQi1