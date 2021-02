FIFA 21 - So passt ihr euer Stadion in Ultimate Team an [Anzeige]

In FIFA 21 gibt es mehr Anpassungsmöglichkeiten im Ultimate-Team-Modus, denn je zuvor. Ihr könnt euer Stadion zur ultimativen Heimspielstätte eures Vereins machen, indem ihr Farben, Wappen, Fangesänge und mehr umgestaltet.