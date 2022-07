FIFA 23 vorbestellen: Alles zu Ultimate Edition, Preis und Boni

FIFA 23 kann ab sofort vorbestellt werden und zudem gibt es erste neue Informationen zum Spiel. Unter anderem könnt ihr euch mit FIFA 23 auf Crossplay freuen. FIFA 23 wird wieder in verschiedenen Editionen veröffentlicht und wir zeigen euch in diesem Artikel, was euch erwartet und wo ihr die Fußballsimulation kaufen könnt.

FIFA 23 könnt ihr hier vorbestellen

Vorbestellen könnt ihr FIFA 23 bei Amazon und habt dabei die Möglichkeit euch das Spiel jeweils auch direkt mit FIFA 23 FUT Points zu kaufen.

Für PlayStation kaufen:

Für Xbox kaufen:

FIFA 23 Ultimate Edition: Das erwartet euch

Vorbesteller-Bonus: Wer die FIFA 23 Ultimate Edition vorbestellt, erhält drei Tage Vorabzugriff und kann somit bereits vor Release loslegen. Zudem erhaltet ihr das FIFA World Cup FUT Hero Spieler-Item. Dieses gibt es nur für die Käufer, die FIFA 23 in der Ultimate Edition vor dem 11. August vorbestellen.

Diese Inhalte erwarten euch:

Das Hauptspiel FIFA 23

FIFA World Cup FUT Hero Spieler-Item

3 Tage Vorabzugriff

Current- und Next-Gen-Versionen von FIFA 23

Ones-To-Watch-Spieler-Item

4.600 FIFA Points

Team of the Week 1-Spieler-Item

Kylian Mbappé Leihitem für 5 FIFA Ultimate Team-Partien

FUT-Ambassador-Leihspielerwahl (Davies, Son, Vinicius Jr.) für 3 FIFA Ultimate Team-Partien

Karrieremodus-Talent aus der eigenen Jugend

FIFA 23 Standard Edition: Das sind die Inhalte

Team of the Week 1-Spieler-Item

Kylian Mbappé Leihitem für 5 FIFA Ultimate Team-Partien

FUT-Ambassador-Leihspielerwahl (Davies, Son, Vinicius Jr.) für 3 FIFA Ultimate Team-Partien

Karrieremodus-Talent aus der eigenen Jugend