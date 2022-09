Nur heute: FIFA 23 Steelbook Edition (PS4) für nur 49,99€ sichern

Bei Otto gibt es gerade die PS4-Version des erst am Freitag offiziell erscheinenden FIFA 23 inklusive Steelbook günstig im Angebot. Das ist ein ziemlich gutes Angebot angesichts dessen, dass schon die unverbindliche Preisempfehlung für die normale PS4-Fassung ohne Steelbook bei 69,99€ liegt. Es handelt sich dabei um ein Tagesangebot, das nur heute gültig ist. Geliefert wird laut Otto zum Erscheinungstermin.

Falls ihr nicht über Otto Up verfügt, kommen zum Verkaufspreis allerdings noch 2,95€ für den Versand hinzu. Selbst dann handelt es sich aber noch immer um ein sehr günstiges Angebot.

Was bietet FIFA 23?

FIFA 23 wird das letzte FIFA von Electronic Arts sein, da der Publisher die Namensrechte verloren hat und die Reihe deshalb ab dem nächsten Jahr als „EA Sports FC“ weiterführen wird. EA scheint sich aber zumindest ein bisschen Mühe zu geben, FIFA 23 auch abseits von diesem Umstand zu etwas Besonderem zu machen und führt einige Änderungen ein.

So soll es im Karrieremodus nun möglich sein, nur die Highlights von Matches zu spielen, ähnlich wie in einer Zusammenfassung der Sportschau, und so schneller durch die Saison zu kommen. Auch sollen wir hier nun in die Rolle berühmter Trainer wie Jürgen Klopp oder Pep Guardiola schlüpfen können. Im beliebten FUT-Modus soll es gleich eine ganze Reihe von Änderungen geben, die etwa das Chemie-System und die Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Stadions betreffen. Die Neuerungen haben wir in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst.

Auch beim Straßenfußball-Modus VOLTA sowie bei den Pro Clubs soll es Veränderungen geben, die beiden Modi sollen nun ein gemeinsames Fortschrittssystem bekommen. Daneben soll es diverse grafische Verbesserungen wie realistischere Spuren im Rasen oder bessere Schattenwürfe des Balls geben. Hier erfahrt ihr mehr über die Neuerungen:

1 1 Mehr zum Thema FIFA 23: Alle Neuerungen der Fußball-Simulation im Trailer-Überblick