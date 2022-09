FIFA 23: Alle Neuerungen der Fußball-Simulation im Trailer-Überblick

In der Bundesliga sind schon wieder sieben Spieltage vorbei und die Tabelle birgt bisher einige Überraschungen. Höchste Zeit, selbst das Zepter in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass Union Berlin die Spitzenposition hält, der HSV wieder aufsteigt oder Erling Haaland jeden Tor-Rekord bricht, der sich irgendwo finden lässt. Zu diesem Zweck dienen Fußball-Simulationen und FIFA 23 steht endlich direkt vor der Tür.

Ab wann ist FIFA 23 spielbar? Der Early Access, mit dem alle Abonnent*innen von EA Play das Spiel zehn Stunden lang ausprobieren können, startet am Dienstag, den 27. September. Am 30. September folgt dann der tatsächliche Release.

Dieses Jahr ist dabei ein ganz besonderes, da das Sportspiel von EA zum letzten Mal unter dem Namen FIFA erscheint. Nach Lizenzstreitereien mit dem Verband läuft die Reihe ab nächstem Jahr unter dem Titel EA Sports FC. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder ein paar Neuerungen am Gameplay und den Spielmodi, die wir hier für euch zusammenfassen.

Einen Überblick über die neuen Features bekommt ihr im ausführlichen Trailer:

Matchday Experience

Ganz große grafische Veränderungen gibt es in der Serie vor allem beim Wechsel auf eine neue Plattform oder der Integration einer neuen Engine. Dennoch fügt EA jedes Jahr ein paar kleine technische Verbesserungen hinzu, die das Gesamtbild immer weiter abrunden. Für FIFA 23 wurde so etwa der Rasen überarbeitet und soll sich jetzt realistischer Verhalten. Die Spuren einer fiesen Grätsche im nassen Rasen bleiben so bis zum Ende des Spiels erhalten.

Auch die Präsentation rund um die Matches herum wurde überarbeitet. Es gibt mehr Außenaufnahmen der Stadien und der Fans, Wiederholungen und Einblendungen sollen an echte Übertragungen erinnern. Schattenwürfe auf dem Ball sorgen darüber hinaus für mehr Realismus, genauso auch das überarbeitete Tornetz, durch das sich Treffer noch befriedigender anfühlen sollen als zuvor.

Karrieremodus mit neuen Highlights

Von EA häufig ignoriert, erfreut sich der Karrieremodus bei Fans nach wie vor großer Beliebtheit. Hier können eigene Geschichten geschrieben werden und man kann den eigenen Club zu Ruhm und Ehre führen. In der neuen Saison gibt es dabei die Möglichkeit, in die Haut eines bekannten Trainers wie Jürgen Klopp oder Pep Guardiola zu schlüpfen.

Wer schneller voran kommen möchte, dürfte sich über die neuen Playable-Highlights freuen. Hier wird der Spielablauf simuliert und ihr spielt nur große Chancen, Freistöße und ähnliches selbst aus. Das soll sich ein bisschen wie eine Sportschau-Zusammenfassung spielen und bringt frischen Wind in die Karriere. Außerdem wurde das Menü angepasst und es gibt neue Optionen bei der Entwicklung von Spielern und dem Scouting.

FIFA 23 Ultimate Team

Der größte und für viele auch wichtigste Spielmodus ist wohl die Sammelkarten-Sause Ultimate Team. Hier hat EA tatsächlich ein paar umfassende Neuerungen vorgestellt. Das komplette Chemie-System wurde überarbeitet und gibt euch jetzt viel mehr Möglichkeiten bei der Erstellung eures Dream-Teams. Passend dazu könnt ihr auch euer Stadion umfangreicher individualisieren als je zuvor.

Mit den FUT-Moments kommen neue Herausforderungen ins Spiel, in denen ihr große Momente der Fußball-Geschichte nachspielen und dabei Belohnungen verdienen könnt. Alle Änderungen am Ultimate Team Modus haben wir für euch in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

Pro Clubs und VOLTA

Mit Pro Clubs und VOLTA bietet EA zwei weitere Spielmodi an. Während VOLTA weiterhin als FIFA Street-Ersatz dient, könnt ihr in Pro Clubs 11-gegen-11-Matches gegen echte Spieler*innen austragen. Ihr übernehmt dabei nur die Kontrolle über eure eigenen Kicker und levelt dabei auf. Dieses Jahr werden beide Modi teilweise zusammengefasst und ihr könnt sowohl in Pro Clubs als auch in VOLTA Belohnungen für euren Pro verdienen.

Ted Lasso betritt das Feld

Zum Schluss noch eine kleine und etwas skurrile Neuerung: FIFA 23 bietet ein Crossover mit der Apple TV+-Serie Ted Lasso. Dadurch kommt der vom Schauspieler Jason Sudeikis verkörperte Coach und der fiktive Verein AFC Richmond samt Stadion und Spielern in den neuesten Ableger. Die Inhalte stehen in so ziemlich allen Modi zur Verfügung und sind für unsere Autorin Annika sogar der Hauptgrund, aus dem sie erstmals seit 2012 wieder einen FIFA-Teil zum Release kauft.

Freut ihr euch schon auf das neue FIFA? Welche Neuerungen sind für euch die wichtigsten? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!