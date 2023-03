FIFA-Präsident prahlt mit seinem FIFA 24 und Fans lachen sich kaputt

FIFA 23 war das letzte FIFA-Spiel von EA, zukünftig bringt der Weltverband eine eigene Reihe mit diesem Titel heraus.

In diesem Jahr steht für Fans des virtuellen Fußballs eine echte Zäsur an. Denn erstmals seit 30 Jahren wird einen kein Fußballspiel von EA geben, dass "FIFA" im Titel trägt. Während Electronic Arts ab diesem Jahr auf EA Sports FC umsattelt, will die FIFA ein eigenes Spiel ins Rennen schicken. Und zu dem mutmaßlich FIFA 24 heißenden Kick hat sich jetzt Präsident Gianni Infantino geäußert.

Der wurde nämlich jüngst in seinem Amt bestätigt und wiedergewählt und gab auf der dazu einberufenen Pressekonferenz auch ein Statement zu den eigenen geplanten Spielen ab. Und die Pläne dafür scheinen enorm ambitioniert.

"Das neue FIFA-Spiel - FIFA 25, 26, 27 und so weiter - wird immer das beste Spiel für jedes Mädchen oder jeden Jungen sein, wir werden bald Neuigkeiten dazu haben." Gianni Infantino

Ein Wort sorgt für besondere Belustigung

Große Töne also vom FIFA-Präsidenten, deren Grundlage zumindest aktuell nur schwer nachvollziehen ist. Schließlich gibt es bislang keinerlei Informationen über das neue Spiel, weder zu den grundsätzlichen Features noch zum entwickelnden Studio etc.

Dementsprechend dauerte es auch nicht lange, bis die ersten belustigten und teilweise auch hämischen Kommentare auftauchten, die sich unter anderem direkt unter oben verlinktem Tweet wiederfinden.

User posteten reihenweise Bilder von jahrzehntealten Fußballspielen mit ironischen Bemerkungen wie "FIFA 25 sieht jetzt schon großartig aus":

Einige Kommentare in sozialen Netzwerken und Foren wie Resetera beziehen sich auf mögliche NFTs, viele gehen offenbar davon aus, dass diese im Spiel sein werden.

"All eure Spieler ... werden NFTs sein" User Ryu auf Resetera

Ein kleines Wort, das Infantino in seinem Statement benutzt, sorgt für besondere Belustigung. Denn "egame" haben auch wir zum ersten Mal gehört. Entsprechend fallen die Reaktionen aus, die sogar auf einen anderen Fußballkonkurrenten Bezug nehmen.

"Sie können es nicht "efootball" nennen, weil dieser Name bereits vergeben ist." User FloppyFiona auf Twitter

Es wird spannend zu sehen sein, was das neue "echte" FIFA-Spiel letztendlich wirklich auf dem Kasten hat und wenn wir dem FIFA-Präsidenten glauben, wird es bis zur offiziellen Enthüllung nun nicht mehr allzu lange dauern. Möglich, dass sowohl der Weltverband als auch EA ihre Titel in einem ähnlichen Zeitraum vorstellen, denn auch zu EA Sports FC, dass in diesem erstmals diesen Titel trägt, gibt es bislang keine Infos.

Was glaubt ihr: Schafft es die FIFA, einen schlagkräftigen Konkurrenten zu EA Sports FC ins Rennen zu schicken?