Film-Sale bei Amazon: Jetzt tausende Kino-Hits von Dune Part Two bis Beetlejuice im Angebot schnappen!

Im großen Film-Sale bei Amazon findet ihr neben Kino-Blockbustern auch ein paar große Serien-Highlights wie The Last of Us.

Bei Amazon Prime Video läuft gerade ein großer Sale durch den ihr tausende große Kinofilme und auch einige Serienhighlights zu stark reduzierten Preisen abstauben könnt. Die günstigsten Angebote findet man natürlich unter den Klassikern aus früheren Jahrzehnten, aber auch auf noch recht aktuelle Blockbuster aus 2023 und 2024 gibt es teilweise ansehnliche Rabatte. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Filme und Serien im Amazon-Sale: Das sind die Highlights

Unter den Angeboten sind mit der Horrorkomödie Beetlejuice Beetlejuice, durch die Regie-Legende Tim Burton einen seiner größten Erfolge wieder aufleben lässt, und dem Science-Fiction-Epos Dune Part Two zwei der ganz großen Kino-Highlights aus 2024. Zumindest bei letzterem bekommt ihr mit 47 Prozent auch einen ordentlichen Rabatt.

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie

Autoplay

Wenn ihr bis ins Jahr 2023 zurückgeht, könnt ihr aber noch bessere Preise bekommen und beispielsweise Barbie, Mission: Impossible – Dead Reckoning oder auch die erste Staffel von The Last of Us nachholen. Letzteres ist besonders interessant, da heute Staffel 2 startet. Ein Muss für Anime-Fans ist zudem der oscarprämierte Ghibli-Film Der Junge und der Reiher von Kult-Regisseur Hayao Miyazaki (Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise ins Zauberland).

Für alle, die sich nicht eigenhändig durch die zahllosen Angebote wühlen wollen, haben wir hier ein paar der besten und spannendsten Filme aus dem Amazon-Sale herausgesucht, wobei wir uns vor allem auf aktuellere Titel konzentriert und uns zudem um eine bunte Mischung verschiedener Genres bemüht haben: