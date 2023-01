Filme für 0,99€ bei Amazon: Neue Blockbuster wie Bullet Train jetzt günstig leihen

Prime-Mitglieder können bei Amazon an diesem Wochenende wieder Filme für nur 99 Cent ausleihen. Zur Auswahl stehen diesmal 43 aktuelle Titel, die fast alle aus 2022 stammen. Das Highlight ist sicherlich die Action-Komödie Bullet Train mit Brad Pitt, aber auch der Thriller Memory – Sein letzter Auftrag mit Liam Neeson ist ein erfolgreicher, wenn auch nicht unbedingt von der Kritik geliebter Blockbuster. Wie üblich gelten die Angebote nur bis Sonntag. Hier findet ihr die Übersicht:

Hier eine kleine Auswahl mit einigen der interessantesten Filme:

Wenn ihr euch bei Amazon Prime Video einen Film ausleiht, habt ihr 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald die Wiedergabe einmal gestartet ist, bleiben euch allerdings nur noch 48 Stunden. In dieser Zeit könnt ihr ihn selbstverständlich sehen, so oft ihr wollt.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber trotzdem günstig Filme ausleihen wollt, könnt ihr das mit einer kostenlosen 30-tägigen Testmitgliedschaft tun. Diese verschafft euch nicht nur Zugriff auf exklusive Sonderangebote, sondern auch auf tausende Filme und Serien in Prime Video, auf Millionen Songs in Prime Music und auf monatlich kostenlose PC-Spiele (aktuell beispielsweise The Evil Within 2) in Prime Gaming. Außerdem bekommt ihr kostenlosen Premium-Versand. Hier erfahrt ihr mehr:

Denkt aber daran, dass sich das Testabo automatisch zum Normalpreis von 8,99€ im Monat verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der 30 Tage kündigt.