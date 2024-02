Final Fantasy 7 Rebirth: Alle Kapitel - So viele Hauptmissionen erwarten euch im Spiel

Hier sind alle Kapitel aus Final Fantasy 7: Rebirth.

Anders als der noch recht lineare Vorgänger, öffnet Final Fantasy 7: Rebirth recht schnell die Pforten und entlässt euch in eine ziemlich große Spielwelt. Da ihr euch hier schnell mal einige Stunden verlieren könnt, ehe ihr zur Hauptmission zurückkehrt, geben wir euch einen Überblick über alle Kapitel des Spiels. So könnt ihr abschätzen, wie weit ihr schon in der Story seid und wie viele Stunden noch vor euch liegen.

Alle Kapitel von Final Fantasy 7: Rebirth im Überblick

Insgesamt erwarten euch 14 Kapitel in Final Fantasy 7: Rebirth. Wir listen euch alle Kapitel mit Namen unten auf, geben an dieser Stelle aber auch eine Spoiler-Warnung: Zwar verraten die Kapitelnamen keine konkreten Details zur Handlung, aber sie lassen etwa Rückschlüsse auf besuchte Orte zu.

Kapitel 1: Der Fall eines Helden

Kapitel 2: Hinaus in die weite Welt

Kapitel 3: Auf dunklen Pfaden

Kapitel 4: Beginn einer neuen Ära

Kapitel 5: Eine Schifffahrt mit Hindernissen

Kapitel 6: Sommer, Sonne, Costa del Sol

Kapitel 7: Verlorene Heimat

Kapitel 8: Das goldene Paradies

Kapitel 9: Beschützer des Planeten

Kapitel 10: Der Hüter des Tals

Kapitel 11: Rückkehr ins Unbekannte

Kapitel 12: Die Jagd nach dem Schlüsselstein

Kapitel 13: Ein Zeugnis vergangener Tage

Kapitel 14: Das Ende der Welt

57:33 Das erste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

Wie lang sind die einzelnen Kapitel? Wie lange ihr jeweils braucht, hängt natürlich auch maßgeblich vom gewählten Schwierigkeitsgrad und eurem Spielstil ab. Während einige der Kapitel eher linear aufgebaut sind, entlassen euch andere in ziemlich große Areale. Hier könnt ihr nicht nur Nebenmissionen absolvieren, sondern euch auch schnell in Nebenaktivitäten wie dem Freischalten der Funktürme verlieren.

Im Schnitt benötigt ihr pro Kapitel aber etwa 3 bis 4 Stunden, wenn ihr euch auf die Hauptmission konzentriert. Für die Hauptstory kommt ihr so entsprechend auf eine Spielzeit von rund 40 Stunden. Mit Nebenaktivitäten könnt ihr diese Zahl mindestens noch einmal verdoppeln.

Übrigens können wir euch durchaus empfehlen, die Nebenaktivitäten abzuschließen. Zwar sind sie spielerisch oft nicht allzu spannend, allerdings geben sie euch ziemlich gute Belohnungen. So kommt ihr etwa an spezielle Synthese-Rezepte, seltene Materia und natürlich die zusätzlichen Beschwörungen.