Final Fantasy-Spiele sind zukünftig keine PlayStation-Exclusives mehr

Final Fantasy soll laut Entwickler künftig kein Exklusivspiel mehr sein.

Final Fantasy ist seit Ende der 1990er-Jahre und dem Erscheinen von Final Fantasy 7 eng mit der Marke PlayStation verbunden. Auch die jüngsten Ableger, wie beispielsweise Final Fantasy 7: Rebirth, wurden bislang exklusiv für die Konsolen von Sony veröffentlicht. Auf einen Release für Xbox Series X/S mussten Fans bislang vergeblich warten.

Die PlayStation-Exklusivität wird jedoch laut einer jüngsten Aussage von Entwickler Square Enix aufgehoben. Hatte sich das Unternehmen bereits im Frühjahr 2024 zu einer künftigen Multiplattform-Strategie des hauseigenen Spiele-Portfolios geäußert, wurde die Aussage nun bezüglich der JRPG-Serie konkretisiert.

Final Fantasy soll so viele Spieler wie möglich erreichen

Die jüngste Aussage von Square Enix stammt von Yoshinori Kitase aus einem Interview mit der Seite IGN Brazil. Angesprochen auf die Verkauszahlen von Rebirth, sagt der Producer Folgendes:

Wir sind zwar zufrieden, dass wir [mit Final Fantasy] eine bestimmte Anzahl von Verkäufen erreichen, aber beim derzeitigen Stand der Modernisierung von Spielen können wir uns nicht auf eine einzige Plattform beschränken. Ich denke, wir müssen das Spiel so vielen Spielern wie möglich anbieten. Yoshinori Kitase, Producer Final Fantasy 7: Rebirth

Wie es in den kommenden Monaten konkret mit einer Umsetzung von Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7: Rebirth für Xbox Series X/S oder auch Nintendos kommende Konsole aussieht, gab Kitase nicht an.

Anfang 2025 folgt zunächst der PC-Port von Rebirth, der am 23. Januar auf Steam und im Epic Game Store erscheint.

Square Enix verfolgt "aggressive Multiplattform-Strategie"

Square Enix war die vergangenen Jahrzehnte wie kaum ein zweiter Third Party-Publisher für ihre plattformexklusive Strategie bekannt. Während Final Fantasy eng mit PlayStation verbunden war, erschienen Spiele wie Octopath Traveler zunächst zeitexklusiv für die Nintendo Switch. Rise of the Tomb Raider wurde hingegen zeitexklusiv auf Xbox One veröffentlicht.

Nach einer Aussage aus dem Mai 2024, wird es solche exklusiven Deals künftig jedoch nicht mehr geben und man verfolge vielmehr eine "aggressive Multiplattform-Strategie".

