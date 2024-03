79 zu Null: Final Fantasy 7 Rebirth-Spieler teilen ihre krassesten Queen's Blood-High Scores

Final Fantasy 7 Rebirth bietet viele Minispiele, aber Queen's Blood ist am beliebtesten.

In Final Fantasy 7: Rebirth könnt ihr euch mit sage und schreibe 30 Minispielen die Zeit vertreiben. Davon machen aber nur die wenigsten so viel Spaß wie das äußerst beliebte Queen's Blood beziehungsweise Blut der Königin. Das Kartenspiel funktioniert in etwa so wie Gwent aus The Witcher 3 oder andere Sammelkartenspiele und im Netz zeigen einige Spieler*innen jetzt ganz stolz ihre größten Erfolge. Dabei kommen wirklich beachtliche Ergebnisse zum Vorschein.

Final Fantasy 7 Rebirth-Fans zeigen ihre besten Siege im Queen's Blood-Minispiel

Darum geht's: Final Fantasy 7 Rebirth geizt wahrlich nicht mit Nebenaktivitäten und kleinen Minispielen, ganz im Gegenteil. Das Spiel strotzt nur so davor und will euch offenbar an allen Ecken und Enden von der Haupt-Story ablenken. Wenn dabei so etwas Unterhaltsames wie das Minigame Queen's Blood herauskommt, soll uns das recht sein.

So funktioniert Queen's Blood: Im Endeffekt haben wir es hier mit einem Deckbuilder und Sammelkartenspiel zu tun. Ihr kennt das Konzept von Pokémon, Magic, Gwent oder auch Slay the Spire sowie neuerdings Balatro.

Hier gilt es aber vor allem, abwechselnd die besten Karten an die optimalen Stellen zu legen. Wer die meisten Punkte in einer Reihe hat, gewinnt sie und am Schluss siegt der mit den meisten Punkten. Wenn ihr also alle drei Reihen gewinnt, bekommt ihr alle Punkte und der Gegner keine. Selbstverständlich gibt es noch haufenweise Spezial-Karten und vieles mehr, was für jede Menge Tiefgang und strategische Möglichkeiten sorgt.

Einige Final Fantasy-Fans verbringen offenbar sehr viel Zeit mit dem Minispiel. So viel Zeit, dass sie nicht nur extrem gute Decks zusammengestellt haben, sondern mit ihren Kontrahenten auch regelmäßig so richtig den Boden aufwischen. Auf Reddit zeigen die besten von ihnen ihre beeindruckenden High Scores.

Den Anfang hat ein durchaus amtliches Ergebnis von 43 zu 0 gemacht, was aber sehr schnell von einer Person mit 65 zu 0 und letztlich von jemandem mit 79 zu 0 übertrumpft wurde. Das ist schon wirklich ein starkes Stück. Es gibt auch Leute mit 115 zu 112, was aber natürlich weniger beeindruckend wirkt als ein Ergebnis, bei dem der Kontrahent gar keine Punkte machen konnte.

Das Final Fantasy 7 Rebirth-Minispiel Queen's Blood ist tatsächlich sogar so beliebt, dass Fans sich jetzt schon neue Inhalte dafür wünschen. Sie könnten großes Glück haben und genau das bekommen (via: RB). Der Game Director Naoki Hamaguchi freut sich nämlich sehr über das positive Feedback zu Blut der Königin und erklärt, man könne sich durchaus vorstellen, das Minigame zu erweitern. Aktuell sei aber noch nichts beschlossen.

Final Fantasy 7: Rebirth ist der zweite Teil vom Remake des Kult-Klassikers Final Fantasy 7. Der wurde ursprünglich für die PS1 veröffentlicht, der neueste Teil kam jetzt am 29. Februar für die PS5 auf den Markt.

Was ist eure beste Punktzahl in Queen's Blood? Oder habt ihr ein anderes Lieblings-Minispiel aus Final Fantasy 7 Rebirth?